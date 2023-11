Conto bancario gratuito per i giovani: scopri l'offerta di Crédit Agricole

Crédit Agricole presenta un’irresistibile offerta dedicata ai giovani under 35, offrendo un conto corrente con canone zero e una carta di debito VISA gratuita per i primi due anni.

Questa iniziativa mira a semplificare la gestione finanziaria dei giovani adulti, offrendo al contempo un servizio personalizzato tramite un consulente dedicato.

Risparmia con Crédit Agricole: canone zero per i giovani

Il conto Crédit Agricole NEXT è totalmente gestibile da smartphone o homebanking, garantendo una praticità senza precedenti.

La carta di debito VISA, compatibile con Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, consente pagamenti veloci e sicuri con dispositivi digitali presso i negozi.

L’applicazione offre funzionalità avanzate, tra cui la possibilità di impostare limiti di spesa e prelievo giornalieri, nonché la sospensione temporanea della carta inutilizzata. In caso di smarrimento del PIN, la soluzione è a portata di mano direttamente dall’app o dall’home banking.

La trasparenza finanziaria è garantita grazie alla panoramica istantanea su credito disponibile e movimenti finanziari, con notifiche immediate per ogni transazione.

La richiesta di appuntamenti in filiale con il consulente personale o l’attivazione di nuovi prodotti può essere effettuata con pochi touch.

La presenza fisica della filiale non è più un ostacolo, grazie alla possibilità di richiedere assistenza tramite chat online o consultare le FAQ per trovare numeri utili.

L’apertura del conto Crédit Agricole NEXT è un processo rapido: basta visitare la pagina ufficiale, accessibile tramite il link sottostante, cliccare su “Apri il conto” e seguire la procedura guidata inserendo i dati personali e i documenti richiesti.

In pochi minuti, la richiesta sarà completata, e il conto attivato. La carta di debito VISA sarà spedita direttamente a casa, pronta per essere utilizzata.

Crédit Agricole si conferma come una scelta conveniente e all’avanguardia per i giovani che desiderano gestire le proprie finanze in modo intelligente e senza costi nascosti.

