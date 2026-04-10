Conto BBVA: se lo apri ora, hai canone zero + 3% di remunerazione e cashback

Il conto BBVA permette di avere una banca digitale che semplifica notevolmente la gestione del denaro, mettendo al primo posto la comodità di utilizzo da parte degli utenti e la trasparenza.

L’attivazione avviene interamente online e richiede solo pochi minuti, senza procedure complicate, direttamente sul sito della banca. Ma detto questo, vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi messi a disposizione da BBVA.

Conto senza canone, con remunerazione e cashback: ecco BBVA

Il conto non prevede canone, né vincoli di permanenza, offrendo fin da subito condizioni vantaggiose. Nei primi sei mesi è prevista una remunerazione del 3%, con interessi accreditati ogni mese fino a un importo massimo di 1 milione di euro.

Successivamente, il rendimento continuerà fino al 31 dicembre 2027 con un tasso aggiornato trimestralmente in base all’andamento del mercato, sempre comunicato con anticipo e chiarezza.

A questo, BBVA aggiunge un cashback del 3% sugli acquisti effettuati con carta, sia fisica che digitale, valido nei primi sei mesi. Il rimborso viene accreditato mensilmente direttamente sul conto, con un tetto massimo di spesa di 280 euro al mese. Inoltre, carta e conto restano gratuiti per sempre.

Uno dei principali punti di forza del conto BBVA è la totale assenza di obblighi: non è necessario accreditare lo stipendio, non è richiesto un saldo minimo e non esistono vincoli contrattuali.

Tra i servizi inclusi gratuitamente rientrano:

Bonifici SEPA ordinari e istantanei;

Possibilità di ricevere lo stipendio in anticipo fino a 5 giorni;

Prelievi in contanti nell’area euro a partire da 100 euro;

Pagamenti in valuta estera senza costi aggiuntivi;

Gestione dei modelli F24 semplificati;

Salvadanaio digitale per organizzare i risparmi;

Servizio di custodia titoli disponibile fino al 1° gennaio 2027.