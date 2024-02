Conto Blackcatcard ti ricompensa fino al 4% annuo

Particolarmente interessante la promozione lanciata dal Conto Blackcatcard, che ti ricompensa del 4% annuo su saldi mensili medi di 300 € o più. Oppure una ricompensa del 2,2% annuo su saldi mensili medi inferiori a 300 Blackcatcard è una carta di credito Mastercard gratuita, emessa da Blackcat Financial Services, una società fintech con sede a Malta.

Con Blackcatcard non hai bisogno di deposito. Puoi eeffettuare relievi di qualsiasi importo in qualsiasi momento – la ricompensa del 4% o del 2,2% annuo verrà accreditata sul saldo del tuo conto ogni mese (in base al saldo medio mensile)

I vantaggi di Blackcatcard

Gestione gratuita : è completamente gratuita, senza costi di apertura, di gestione o di canone annuale.

: è completamente gratuita, senza costi di apertura, di gestione o di canone annuale. Cashback : offre un cashback su una serie di categorie, tra cui gli acquisti su Google Play, Amazon e altri siti di e-commerce.

: offre un cashback su una serie di categorie, tra cui gli acquisti su Google Play, Amazon e altri siti di e-commerce. Tasso annuo : offre un tasso annuo fino al 4% sul saldo, che può essere un modo interessante per far fruttare i propri risparmi.

: offre un tasso annuo fino al 4% sul saldo, che può essere un modo interessante per far fruttare i propri risparmi. Registrazione online : può essere richiesta online in pochi minuti, senza la necessità di recarsi in una filiale bancaria.

: può essere richiesta online in pochi minuti, senza la necessità di recarsi in una filiale bancaria. Consegna gratuita : viene consegnata gratuitamente in tutto il mondo.

: viene consegnata gratuitamente in tutto il mondo. Nessuna verifica del credito : può essere richiesta da persone di età superiore ai 16 anni, anche senza una verifica del credito.

: può essere richiesta da persone di età superiore ai 16 anni, anche senza una verifica del credito. Nessun limite sull’importo da ricaricare: Sentiti libero di ricaricare il tuo conto in qualsiasi momento per aumentare i tuoi profitti

Nessun requisito: il programma si attiva automaticamente e non richiede ulteriori condizioni

Blackcatcard è una carta di credito gratuita che propone una serie di vantaggi interessanti, tra cui cashback, tasso annuo e registrazione online. La promozione attualmente in atto ne fa una delle opzioni più interessanti per chi cerca un conto con carta che garantisce sicurezza, massima libertà e anche tanta convenienza, Approfittane subito ed entra a far parte del pianeta Blackcatcard

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.