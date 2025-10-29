Conto Corrente Arancio: 4% sui risparmi e 4% di cashback con la carta di debito

C’è una nuova doppia opportunità da cogliere su Conto Corrente Arancio che ti permette di ottenere qualcosa non solo dai tuoi risparmi, ma anche su quello che spendi. Aprendo il Conto con il codice ING2025potrai ricevere infatti fino al 4% annuo lordo sulle somme depositate e fino al 4% di cashback sulle tue spese effettuate con carta di debito.

Partiamo da cosa ottieni con Conto Corrente Arancio Più: carte di debito e credito gratuite, bonifici e prelievi senza commissioni in Italia e in Europa e la possibilità di azzerare il canone utilizzando i servizi inclusi. Il Conto Arancio, invece, è un conto deposito collegato con cui far crescere i tuoi risparmi.

Ora, passiamo alla promozione: aprendo il conto entro il 24 gennaio con il codice ING2025, attivando la carta di Debito e il Conto Arancio e utilizzando la carta entro il 28 febbraio potrai beneficiare del 4% di interessi sui risparmi e 4% di cashback sugli acquisti per 6 mesi. Inoltre, mantenendo almeno 100€ sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno riceverai il cashback previsto.

Un ulteriore vantaggio infine è dato dal programma Codice Amico perché, invitando altri a sottoscrivere il conto, potrai avere fino a 250 euro di bonus.