Conto Corrente Arancio di ING: canone AZZERATO per un anno intero

Conto Corrente Arancio di ING si distingue come un’opzione innovativa, offrendo vantaggi tangibili senza gravare sul portafoglio con canoni o commissioni esorbitanti. Una promozione imperdibile per i nuovi utenti è il “Modulo Zero Vincoli”, che garantisce canone, prelievi e bonifici GRATUITI per l’intero primo anno.

Il cuore del Modulo Zero Vincoli è il canone gratuito per 12 mesi, regalando agli utenti un’opportunità unica di gestire il proprio conto senza costi aggiuntivi.

Addirittura, dopo il primo anno, è possibile mantenere il canone azzerato scegliendo di accreditarvi lo stipendio o la pensione. In alternativa, il canone mensile si mantiene a soli 2 euro, un prezzo competitivo nel panorama finanziario.

Modulo Zero Vincoli: il segreto per risparmiare senza limiti

Conto Corrente Arancio offre prelievi di contante con la carta di debito senza costi non solo in Italia ma anche in Europa. Inoltre, i clienti beneficiano di bonifici SEPA gratuiti, sia online che tramite il Servizio Clienti, con un limite massimo di 50 mila euro.

Il pacchetto include anche bonifici MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, se effettuati tramite il Servizio Clienti.

Aprire Conto Corrente Arancio è un processo semplice e intuitivo, completamente online. La procedura è accessibile tramite la pagina ufficiale dell’offerta, dove è possibile aderire al Modulo Zero Vincoli e aggiungere le carte di pagamento desiderate durante l’iscrizione.

Dopo l’attivazione tramite bonifico, il conto è pronto per l’uso immediato, eliminando la necessità di recarsi in filiale. La verifica dell’identità avviene in pochi secondi tramite SPID, senza la necessità di contattare alcuno.

Conto Corrente Arancio di ING è una scelta conveniente e vantaggiosa: aprirlo online consente di beneficiare di 12 mesi promozionali di canone, prelievi e bonifici a costo ZERO, rendendo questa offerta allettante per chi cerca una soluzione finanziaria senza oneri aggiuntivi.

