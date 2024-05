Conto Corrente Arancio ING: canone, prelievi e bonifici GRATIS per 1 anno

Il Conto Corrente ING prevede il canone zero per 12 mesi. Questa è la buona notizia del giorno per chi cerca un conto corrente affidabile e vantaggioso. Inoltre, con il Modulo Zero Vincoli, puoi ottenere anche il canone gratis anche dopo l’anno se accrediti lo stipendio o la pensione, prelievi gratuiti (Prelevi contante con carta di debito in Italia e in Europa a ZERO), bonifici SEPA senza costi online e tramite Servizio Clienti.

Conto Corrente Arancio è l’ideale per chi cerca un conto conveniente e ricco di funzionalità. Aprire il conto è facile e veloce: basta collegarsi al sito web di ING e seguire le semplici istruzioni. In pochi minuti potrai iniziare a goderti tutti i vantaggi di un conto davvero smart.

Perché scegliere Conto Corrente ING

Perché è gratuito: la proposta del Conto Corrente ING si distingue per la sua straordinaria convenienza grazie al modulo “Zero Vincoli”, che offre canone, prelievi e bonifici gratuiti per il primo anno. Tutto ciò permette ai nuovi clienti di godere di tutti i servizi essenziali senza alcun costo, facilitando l’accesso a una gestione finanziaria senza pensieri e senza spese nascoste.

Perché è conveniente: oltre all’assenza di spese per i servizi principali durante il primo anno, il Conto Corrente ING si caratterizza per la sua totale trasparenza economica. Non ci sono costi nascosti: ciò che vedi è ciò che ottieni. Questo approccio rende ING una soluzione estremamente vantaggiosa per chi cerca di massimizzare il risparmio senza sorprese.

Perché è semplice: gestire le proprie finanze non è mai stato così facile. ING offre un conto intuitivo, supportato da un’app mobile user-friendly che consente di effettuare operazioni bancarie quotidiane da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. L’aggiunta di un Servizio Clienti sempre disponibile assicura che ogni dubbio o necessità possa essere prontamente risolta, rendendo l’esperienza utente fluida e priva di stress.

Perché è sicuro: la sicurezza è un pilastro fondamentale per ING, una banca di solida reputazione e affidabilità. Con tecnologie avanzate di protezione dei dati e dei fondi, ING si impegna a garantire la massima sicurezza dei risparmi dei suoi clienti. La tranquillità di sapere che i propri investimenti sono gestiti con il più alto livello di sicurezza è un valore aggiunto che fa di ING una scelta preferenziale per molti.