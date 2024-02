Conto Corrente Arancio ING: canone, prelievi e bonifici a costo zero

Con ING Conto Corrente Arancio puoi dire addio a canoni mensili e commissioni. Dimentica il canone per un anno intero grazie al Modulo Zero Vincoli: canone, prelievi e bonifici a costo zero per 12 mesi. Preleva contante in tutta Europa senza preoccuparti di commissioni, usando la tua comoda carta di debito. Effettua bonifici SEPA online fino a 50.000€ in un attimo, senza code agli sportelli o lunghe attese telefoniche.

Con ING ottieni anche:

Zero spese per MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche tramite Servizio Clienti. Dimentica i costi nascosti e le brutte sorprese: con ING hai il controllo totale sulle tue spese.

tramite Servizio Clienti. Dimentica i costi nascosti e le brutte sorprese: con ING hai il controllo totale sulle tue spese. Un modulo di assegni omaggio all’anno per gestire le tue finanze con la massima flessibilità.

all’anno per gestire le tue finanze con la massima flessibilità. Carta di debito internazionale con tecnologia contactless per pagamenti comodi e sicuri ovunque tu sia.

con tecnologia contactless per pagamenti comodi e sicuri ovunque tu sia. App ING intuitiva e facile da usare, per gestire il tuo conto in tempo reale da smartphone o tablet. Controlla il saldo, effettua transazioni, paga le bollette e tanto altro ancora, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Aprire il tuo Conto Corrente Arancio è facile e veloce: fallo online in pochi minuti e inizia subito a risparmiare! Non serve neanche recarsi in filiale, basta avere a disposizione un documento d’identità e un codice fiscale.

Perché scegliere ING?

Nessun vincolo: massima flessibilità con il Modulo Zero Vincoli, attivabile e disattivabile quando vuoi. Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze, senza sentirti mai obbligato.

massima flessibilità con il Modulo Zero Vincoli, attivabile e disattivabile quando vuoi. Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze, senza sentirti mai obbligato. Zero spese nascoste: con ING hai la certezza di un conto corrente trasparente, dove tutti i costi sono chiari e ben definiti. Niente più brutte sorprese a fine mese!

con ING hai la certezza di un conto corrente trasparente, dove tutti i costi sono chiari e ben definiti. Niente più brutte sorprese a fine mese! Massima sicurezza: dormi sonni tranquilli, il tuo denaro è protetto da sistemi avanzati di sicurezza informatica. ING tutela i tuoi dati e i tuoi risparmi con la massima attenzione.

Con ING, la libertà di gestire le tue finanze come vuoi, senza stress e senza pensieri. Dimentica le code in banca, le lunghe attese telefoniche e le commissioni ingiuste. Con ING, hai il controllo totale del tuo denaro e puoi finalmente concentrarti sulle cose che contano davvero per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.