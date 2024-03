Conto Corrente Arancio (ING): hai tutto GRATIS per un anno

Trovare un conto corrente che rispetti tutte le nostre esigenze può essere complicato. Conto Corrente Arancio di ING si impegna a offrire il massimo ai propri clienti: canone, prelievi e bonifici gratuiti per ben 12 mesi, semplicemente attivando – in fase di registrazione online – il Modulo Zero Vincoli.

Zero canone, ma non solo: i vantaggi

Con il Conto Corrente Arancio e l’opzione Modulo Zero Vincoli, dimentichi gli oneri mensili del canone. Per il primo anno, non pagherai assolutamente nulla. Inoltre, il canone di Modulo Zero Vincoli (e tutti i suoi vantaggi) rimane gratuito anche dopo il primo anno, purché tu riceva almeno 1.000 euro di entrate, stipendio o pensione ogni mese. In alternativa, se non soddisfi questo requisito, il canone mensile sarà di soli 2 euro.

A ciò si aggiungono altri vantaggi. Ad esempio, con la carta di debito associata al Conto Corrente Arancio, i prelievi in Italia e in Europa sono completamente gratuiti. Potrai anche inviare denaro a familiari, amici o fornitori senza preoccuparti dei costi. I bonifici SEPA sono gratuiti, sia online che tramite il Servizio Clienti.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio semplicemente online, tramite firma digitale. Basta seguire questi passaggi:

Collegati alla pagina dedicata e avvia il processo di apertura del tuo conto

Aggiungi, se desideri, il Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci

di pagamento che preferisci Attiva il tuo Conto Corrente Arancio effettuando un bonifico, pronto per l’uso immediato

Durante il processo di apertura, puoi identificarti rapidamente utilizzando il servizio SPID, senza attese o chiamate con un operatore.