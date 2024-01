Conto corrente Arancio ING senza spese con Modulo Zero Vincoli

Il conto corrente Arancio ING con modulo senza vincoli offre condizioni da non perdere. La banca olandese, infatti, permette di aprire il conto in maniera facile (bastano solo pochi passaggi) ma soprattutto con notevoli vantaggi economici. Canone, prelievi e bonifici sono totalmente gratuiti per 12 mesi.

Il modulo zero vincoli, in particolare, permette di ottenere il canone gratis anche oltre i 12 mesi se accrediti lo stipendio o la pensione o comunque entrate mensili di almeno 1000 Euro. Inoltre, puoi prelevare contante con carta di debito in Italia e in Europa a zero, stesso discorso per i bonifici, che sono gratis online e tramite Servizio Clienti.

ING Arancio con Modulo Zero Vincoli: tutti i vantaggi

I vantaggi del Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli sono soprattutto 4:

Canone gratuito per 12 mesi o per sempre con stipendio/pensione Prelievi illimitati gratuiti con la carta di debito in Italia e in Europa Un modulo di assegni gratuito all’anno Bonifici SEPA gratuiti fino a 50.000 euro

Vuoi usufruire di tutti questi benefici? Ti basta attivare il Modulo Zero Vincoli insieme al conto corrente Arancio. Questa opzione può essere attivata in fase di apertura del conto o successivamente, accedendo all’area riservata del sito web o dell’app ING.

Come detto in precedenza, è possibile mantenere il canone gratuito anche dopo i primi 12 mesi, accreditando lo stipendio o la pensione sul conto corrente. In alternativa, il canone mensile è di 2 euro.

Attivare il conto corrente arancio di ING con Modulo Zero Vincoli è estremamente semplice. L’operazione può essere tranquillamente effettuata online in soli tre passaggi: vai sulla pagina apposita e clicca su “Apri Conto Corrente Arancio” per iniziare l’operazione; aggiungi Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci; attiva Conto Corrente Arancio con un bonifico per usarlo subito.

