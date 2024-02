Conto Corrente Arancio ING: tutto gratis per 12 mesi

Ogni persona vorrebbe ottenere il massimo del risparmio dal proprio conto. Purtroppo, spesso non accade. Se vuoi cambiare conto e banca per questo motivo, optando per una soluzione conveniente e sicura, la soluzione è il Conto Corrente Arancio ING. Tanti vantaggi esclusivi ti aspettano: continua a leggere per conoscerli.

Conto Corrente Arancio ING senza canone e commissioni

Con Conto Corrente Arancio ING, non paghi il canone mensile per il primo anno, grazie al Modulo Zero Vincoli. Inoltre, puoi prelevare e inviare bonifici in tutta Europa senza commissioni, usando la tua carta di debito gratuita.

La carta è anche dotata di tecnologia contactless, per pagare in modo comodo e sicuro ovunque tu sia. Come dicevamo all’inizio, non ci sono spese nascoste o sorprese. Puoi fare tutte le operazioni che ti servono, come MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche GRATUITAMENTE. Il modulo assegni è anch’esso gratuito.

Aprire questo conto è semplicissimo: puoi farlo online in pochi minuti, senza dover andare in filiale. Ti basta avere un documento d’identità, il codice fiscale, lo smartphone e un indirizzo e-mail valido.

Una volta aperto il conto, puoi gestirlo in modo intuitivo e rapido, usando l’App ING. Potrai controllare il saldo, fare transazioni, pagare le bollette e molto altro, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. E se hai bisogno di assistenza, puoi contare su un servizio clienti sempre disponibile e professionale.

Non c’è alcun dubbio che questo conto ti dà la libertà di scegliere come gestire i tuoi soldi, senza vincoli, spese nascoste o stress. Avrai sempre e ovunque il controllo totale delle tue finanze e potrai dedicarti alle cose che contano davvero per te in totale relax.

Dopo questa lunga disamina, non ti resta che una sola cosa da fare: cliccare sul bottone qui sotto, entrare nella pagina dedicata e aprire il conto ADESSO!