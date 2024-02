Conto corrente Fineco offre 12 mesi a canone zero

Stanco di conti correnti dai canoni mensili esosi? Fineco ha la soluzione per te: 12 mesi a canone zero per il tuo conto corrente online! Dimenticati i fastidiosi addebiti nascosti: con Fineco potrai gestire le tue finanze in totale libertà e senza pensieri per un anno intero.

Ma che cosa include il conto corrente Fineco?

Carta di debito gratuita per prelevare e pagare ovunque;

Bonifici online e in filiale senza commissioni;

Pagamenti comodi e veloci con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

Domiciliazione delle utenze per non perdere mai una scadenza;

Servizio di trading online per investire in modo sicuro;

Assistenza clienti 24/7 sempre al tuo fianco.

E non è tutto! Se decidi di attivare il tuo conto corrente Fineco entro il 12 aprile 2024, potrai beneficiare di un’ulteriore promozione: zero vincoli, zero obblighi. Nessuna necessità di attivare altri prodotti o servizi, l’offerta è valida per tutti, dai più giovani ai più esperti.

Cosa è Fineco

Fineco è una banca digitale leader in Italia, nata nel 1999 con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo del banking offrendo un’esperienza innovativa e completamente online.

Ed è la banca ideale per chiunque voglia risparmiare sulle spese bancarie, chi cerca un’esperienza di banking online semplice e intuitiva, chi desidera investire in modo sicuro e affidabile chi ha bisogno di consulenza personalizzata per gestire le proprie finanze

Come attivare l’offerta?

È semplicissimo! Basta aprire un conto corrente Fineco online o in filiale e, entro 3 mesi dall’apertura, effettuare un versamento di almeno 10.000€. In alternativa, puoi azzerare il canone in diversi altri modi:

Accreditando lo stipendio o la pensione sul conto;

lo stipendio o la pensione sul conto; Facendo trading online per almeno 48 operazioni all’anno;

per almeno 48 operazioni all’anno; Investendo in prodotti finanziari Fineco per almeno 40.000€.

Cosa aspetti? Passa a Fineco e scopri il tuo nuovo modo di gestire le tue finanze, con 12 mesi di libertà e convenienza!

Non perdere l’occasione, approfittane subito: l’offerta scade il 12 aprile.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com