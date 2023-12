Conto corrente gratuito per i giovani? NEXT Under 35 di Crédit Agricole

Crédit Agricole presenta una soluzione rivoluzionaria per i giovani adulti con il suo conto “NEXT Under 35“. Progettato per rispondere alle esigenze finanziarie della generazione più giovane, questo servizio offre un approccio innovativo alla gestione dei conti correnti.

Una delle caratteristiche distintive di NEXT Under 35 è il canone mensile gratuito, un aspetto importante per i giovani che cercano di evitare spese superflue. Inoltre, il conto include una carta di debito VISA, rendendo le transazioni quotidiane ancora più convenienti e accessibili.

NEXT Under 35: vantaggi esclusivi e gestione smart

NEXT Under 35 va oltre l’offerta standard. Nei primi due anni, il canone per il conto e la carta di debito VISA è completamente gratuito.

Inoltre, il conto consente prelievi senza commissioni presso gli sportelli ATM del gruppo Crédit Agricole, sia in Italia che in Europa, garantendo accessibilità e convenienza ovunque ti trovi.

L’app dedicata semplifica la gestione del conto, consentendo ai giovani di controllare i massimali di prelievo e spesa, sospendere la carta quando necessario e visualizzare il PIN in qualsiasi momento.

Le notifiche in tempo reale su ogni transazione assicurano un controllo costante sulle attività finanziarie.

La moderna applicazione non solo facilita la gestione quotidiana, ma offre anche un facile accesso a consulenti dedicati e operatori bancari. Anche in assenza di filiali locali, i giovani possono godere di un servizio clienti personalizzato.

NEXT Under 35 di Crédit Agricole emerge come una scelta all’avanguardia per i giovani in cerca di un conto corrente che si adatti alle loro esigenze senza oneri nascosti.

Aprire il conto è un processo rapido: visita la pagina ufficiale, clicca su “Apri il conto” e segui gli intuitivi passaggi indicati. In pochi minuti, la richiesta sarà completata, e la carta sarà recapitata direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.