Conto Credem Link, comodo e con canone gratuito

Stai cercando una banca solida, efficiente e a costi contenuti a cui affidare le tue finanze? Credem è una scelta che in questi giorni si presenta più che mai conveniente. Il canone gratuito per i primi 12 mesi del Conto Corrente Credem Link è uno dei vantaggi principali, ma non solo. L’istituto con sede a Reggio Emilia permette di ottenere altri benefici. Nei prossimi paragrafi vedremo meglio quali.

Il canone gratuito per i primi 12 mesi del conto corrente Credem Link ti permette di non pagare per avere un conto corrente con tutte le funzionalità. Ti ricordiamo che per la sottoscrizione dell’offerta è prevista l’attivazione del servizio di Firma elettronica gratuito

I vantaggi di Credem Link

Con Credem Link ottieni diversi vantaggi: consulenti, app dedicate, la credemcard. Ecco i dettagli:

Un conto corrente online a canone zero con un team di consulenti a tua disposizione

con un team di a tua disposizione Una Carta di debito Internazionale con canone zero il primo anno per pagare anche con smartphone e altri device in Italia e all’estero (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ..) dopo 1,5€ al mese, oppure a tua scelta la Credemcard , la carta di debito su circuito nazionale a canone zero che potrai usare per pagare nei negozi o per prelevare contante presso gli sportelli ATM.

il primo anno per pagare anche con smartphone e altri device in Italia e all’estero (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ..) dopo 1,5€ al mese, oppure a tua scelta la , la carta di debito su circuito nazionale a canone zero che potrai usare per pagare nei negozi o per prelevare contante presso gli sportelli ATM. L’Internet Banking a canone zero, da pc e App Credem Mobile, per gestire e monitorare le tue finanze.

Cosa serve per aprire il conto Credem Link?

Per aprire il conto Credem Link, la carta di debito Credemcard Internazionale e l’Internet Banking serve un documento d’identità valido, una connessione internet stabile e assicurati di trovarti in una stanza ben illuminata per il riconoscimento tramite video selfie (dovrai usare la videocamera del tuo dispositivo: pc, tablet o smartphone).

Bastano pochi passaggi: inserisci i tuoi dati, scegli il tuo consulente, configura la tua offerta e sottoscrivi i contratti. E se hai lo SPID caricare i dati sarà ancora più veloce. Accedi subito alla promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.