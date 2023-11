Conto e carta a canone zero con NEXT by Crédit Agricole: la soluzione per i giovani

Crédit Agricole ha messo al centro delle sue attenzioni il pubblico under 35 con l’innovativa offerta NEXT. Con la carta di debito Visa associata, questo conto è a canone zero per i primi due anni, liberando i giovani da spese inutili e consentendo loro la gestione del denaro senza timori di costi nascosti.

La carta di debito Crédit Agricole Visa può essere usata non soltanto nei negozi fisici, ma anche per effettuare acquisti sicuri online. Compatibile con wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, offre flessibilità e convenienza.

Grazie all’applicazione dedicata, è possibile gestire ogni dettaglio della carta in modo intuitivo. Si può mettere “in pausa” in caso di smarrimento o furto, bloccarla istantaneamente, attivare i pagamenti online, modificare i limiti di spesa, visualizzare il PIN, ricevere notifiche istantanee sui movimenti e pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Canone zero per due anni: la soluzione per gli Under 35

Crédit Agricole va oltre il concetto di banca: è un partner finanziario che si rivolge ai giovani, offrendo loro strumenti all’altezza delle aspettative. Con una presenza in ben 47 Paesi, è uno dei gruppi bancari più solidi al mondo.

NEXT by Crédit Agricole è stato pensato per gli Under 35 che affrontano la loro prima esperienza bancaria. L’apertura può essere richiesta direttamente online, ricevendo anche la carta di debito Visa senza alcun canone per i primi due anni.

Un’opportunità unica per accedere a servizi bancari moderni, adatti alle esigenze di una generazione sempre connessa e dinamica.

