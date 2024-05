Conto Fineco con canone zero a tempo indeterminato, ecco la promo

Segliere un nuovo conto corrente richiede un’analisi delle opzioni a propria disposizione: in questo momento, però, la scelta è più semplice grazie alla nuova promozione dedicata a Conto Fineco. Il conto di Fineco Bank, infatti, è disponibile con canone zero per 12 mesi e con la possibilità di azzerare il canone successivamente, con un risparmio di 3,95 euro al mese (quasi 48 euro all’anno).

In più, Fineco propone la carta di debito con prelievi gratis, i bonifici gratis e la possibilità di richiedere la carta di credito (con un costo di 19,95 euro all’anno). I clienti della banca, inoltre, possono accedere alla piattaforma di investimenti di Fineco, con tanti modi per incrementare il valore del proprio denaro, e possono puntare anche sul conto deposito Cash Park, con interessi al 3%.

Per richiedere l’apertura del conto basta collegarsi al sito ufficiale di Fineco.

Conto Fineco: ecco la promo

Con Conto Fineco è possibile accedere a una promozione davvero interessante: il canone è azzerato per 12 mesi, invece di 3,95 euro al mese, ed è azzerabile successivamente. Per azzerare a tempo indeterminato il canone è sufficiente impostare l’accredito dello stipendio o della pensione o anche rispettare una delle altre condizioni fissate dalla banca. Il conto è sempre azzerato per Under 30.

Tra le caratteristiche del conto troviamo:

la carta di debito con canone di 9,95 euro per un anno che consente prelievi gratis in Italia a partire da 100 euro

in Italia a partire da 100 euro bonifici gratis

carta di credito richiedibile a 19,95 euro all’anno, con plafond di 1.600 euro, incrementabile su richiesta

richiedibile a 19,95 euro all’anno, con plafond di 1.600 euro, incrementabile su richiesta accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco

possibilità di richiedere il conto deposito Cash Park con interessi al 3%

Per aprire il conto corrente e sfruttarne appieno i vantaggi basta seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, tramite il box riportato qui di sotto.