Conto gratuito con carta di credito: Conto Corrente Arancio di ING

Molte persone cercano soluzioni capaci di combinare convenienza e facilità di gestione del proprio denaro. Conto Corrente Arancio di ING è una di queste soluzioni. Totalmente gestibile online, questo conto gratuito con carta di credito elimina i costi fissi come il canone mensile.

Il conto permette di effettuare bonifici SEPA senza costi per operazioni fino a 50.000€ se gestiti online. Inoltre, c’è il vantaggio dei prelievi gratuiti in tutta Europa e l’assenza di costi per diversi servizi bancari nel primo anno, come il libretto degli assegni. Questi aspetti rendono Conto Corrente Arancio un’ottima scelta perché improntata sul risparmio su tutta la linea.

Conto gratuito con carta di credito e condizioni favorevoli

Il Modulo Zero Vincoli è un’altra caratteristica interessante di Conto Corrente Arancio, il quale permette di mantenere gratuiti tutti i servizi per i primi 12 mesi ed anche successivamente con l’accredito di stipendio o entrate regolari di almeno 1.000€ al mese. Dopo il primo anno, in mancanza di tali accrediti, il canone diventa di soli 2€ al mese, che è pur sempre un costo molto contenuto.

ING mette anche a disposizione una carta di credito Mastercard Gold a condizioni estremamente vantaggiose. Infatti, offre il canone mensile di 0 euro invece di 2€, a patto che il cliente mantenga un piano di spesa attivo di almeno 500 euro al mese o attivi il servizio Pagoflex. Tali opzioni, unite alla personalizzazione del PIN e alle notifiche in tempo reale, rendono la carta estremamente vantaggiosa.

Chiunque desideri un conto gratuito con carta di credito dotato di tutti i servizi essenziali, dovrebbe prendere in considerazione Conto Corrente Arancio di ING. Non solo aiuta a ridurre i costi, ma offre anche flessibilità e vantaggi aggiuntivi che possono fare la differenza nella gestione quotidiana del proprio denaro.