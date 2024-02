Conto gratuito e interessi al 5%: ecco l’offerta di SelfyConto Mediolanum

Ti interessa la gestione del denaro senza troppe complicazioni, magari tramite un conto gratuito e digitale? Abbiamo noi la soluzione: SelfyConto Mediolanum.

Puoi aprirlo direttamente online in pochi minuti, anche con lo SPID, quindi senza essere costretto a recarti in filiale. Devi soltanto scaricare l’app Mediolanum sul tuo smartphone o tablet e seguire le istruzioni.

A proposito di app: sai cosa ti consente di fare? Controllare il saldo e i movimenti, effettuare bonifici, ricariche, pagamenti e altre operazioni, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Inoltre, puoi contare sulla sicurezza e l’affidabilità di Mediolanum, una delle principali banche italiane.

Un conto gratuito ma anche redditizio

SelfyConto Mediolanum non è soltanto conveniente, ma anche redditizio. Infatti, propone a tutti i nuovi clienti un tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi. Devi soltanto accreditare il tuo stipendio sul conto.

Questa promozione, attiva fino al 31 dicembre 2024, ti permette di far fruttare i tuoi risparmi in modo semplice e vantaggioso. Ma i vantaggi sono anche altri, come la carta di debito gratuita, il prelievo gratuito da tutti gli sportelli in Italia e all’estero, e l’accesso a servizi esclusivi come il cashback e il programma fedeltà.

SelfyConto Mediolanum è una soluzione finanziaria completa, che si adatta alle esigenze di una vasta gamma di utenti, dai professionisti agli studenti, dai pensionati ai freelance.

In particolare è un’opzione molto conveniente per gli under 30, che possono usufruire di zero canone di tenuta conto fino al compimento dei trent’anni.

Ci sono anche altre agevolazioni, come la possibilità di richiedere un fido di 500 euro senza interessi e di accedere a prodotti di investimento e previdenza dedicati.

Come vedi, SelfyConto Mediolanum è un conto gratuito che ti offre interessi al 5% e molti altri vantaggi. Se vuoi saperne di più, visita il sito di Mediolanum o contatta un consulente. Non perdere questa occasione!