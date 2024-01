Conto HYPE Premium: accedi senza limiti a tutti i servizi

HYPE è un’azienda fintech italiana che offre una gamma di servizi finanziari digitali, tra cui conti correnti, carte di debito e carte prepagate. Il Conto HYPE Premium è la versione più completa dei pacchetti, che offre una soluzione all inclusive con servizi esclusivi a soli 9,90 Euro al mese.

Parliamo di un conto corrente digitale con carta di debito World Elite Mastercard. Include vantaggi speciali come la ricarica illimitata (è possibile ricaricare il conto senza limiti, anche tramite bonifico bancario); prelievi gratuiti in tutto il mondo grazie ai quali si può prelevare contanti in qualsiasi ATM del mondo, senza costi; bonifici istantanei gratuiti, servizio con il quale è possibile inviare bonifici istantanei a qualsiasi conto corrente in Italia senza spese; zero commissioni sui bonifici, sui pagamenti online e sui pagamenti in negozio.

Conto HYPE Premium: un mondo di vantaggi esclusivi

Ma perché scegliere Hype Premium? Noi ti diamo 3 motivi

Libertà di movimento: la possibilità di ricaricare il conto senza limiti e di prelevare in tutto il mondo senza costi, rende il Conto HYPE Premium un’ottima soluzione per chi viaggia spesso o per chi ha necessità di gestire il proprio denaro in modo flessibile. Vantaggi economici: la mancanza di commissioni sui bonifici, sui pagamenti online e sui pagamenti in negozio, consente di risparmiare denaro sulle proprie spese quotidiane. Vantaggi assicurativi: come abbiamo appena visto, l’assicurazione viaggio, l’assicurazione smartphone e l’assicurazione RC auto, offrono una protezione aggiuntiva in caso di eventi imprevisti.

Il Conto HYPE Premium offre anche una serie di vantaggi assicurativi, eccone qualcuno

viaggio : in caso di smarrimento o furto della carta di debito, puoi ricevere un rimborso fino a 1.500 euro per le spese sostenute.

: in caso di smarrimento o furto della carta di debito, puoi ricevere un rimborso fino a 1.500 euro per le spese sostenute. smartphone : in caso di furto o danneggiamento dello smartphone ottieni un rimborso fino a 1.200 euro.

: in caso di furto o danneggiamento dello smartphone ottieni un rimborso fino a 1.200 euro. Assicurazione RC auto: in caso di incidente stradale ricevi un rimborso fino a 50.000 euro per i danni causati a terzi.

Vuoi gestire le tue finanze in maniera semplice e conveniente e ottenere vantaggi come risparmio economico e protezione assicurativa? Passa subito a HYPE Premium.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi