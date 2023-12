Conto HYPE Premium: tutti i servizi a meno di 10 € al mese con bonus incluso

Il conto HYPE Premium è il conto all inclusive che ti consente di accedere senza limiti a tutti i servizi, compresi quelli assicurativi. Tutto a soli 9,90 Euro al mese. Il servizio comprende: pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, carta di debito World Elite Mastercard, assistenza prioritaria anche via WhatsApp, pacchetto assicurativo viaggi, acquisti e furti ATM.

Non solo. Scegliendo HYPE Premium per te è subito pronto un bonus di 25€! Per riscuoterlo ti pasta inserire il codice promo CIAOHYPER

HYPE Premium: comodità e convenienza

HYPE è una neo bank digitale con app integrata che offre comodità e convenienza. L’utente, infatti, può godere dei servizi ovunque sia e in qualsiasi momento. HYPE Premium è la versione più avanzata dei prodotti HYPE. Offre una serie di funzionalità interessanti che possono essere molto utili per chi cerca una carta di pagamento comoda, versatile e ricca di vantaggi.

Assistenza prioritaria . Hai a disposizione un servizio di assistenza prioritaria, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, anche via WhatsApp.

. Hai a disposizione un servizio di assistenza prioritaria, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, anche via WhatsApp. Assicurazione viaggi . Copre le spese mediche, lo smarrimento bagaglio e il ritardo del volo.

. Copre le spese mediche, lo smarrimento bagaglio e il ritardo del volo. Polizza acquisti . Copre gli acquisti online per furto, smarrimento o danneggiamento.

. Copre gli acquisti online per furto, smarrimento o danneggiamento. Pagamento e prelievo gratuito in tutto il mondo . Paghi e prelevi in qualsiasi valuta senza commissioni.

. Paghi e prelevi in qualsiasi valuta senza commissioni. Limite di ricarica illimitato . Puoi ricaricare la tua carta senza limiti.

. Puoi ricaricare la tua carta senza limiti. Bollette e bollettini. Pagamenti gratis.

HYPE Premium è ideale per chi viaggia spesso. L’assicurazione viaggi e la possibilità di pagare e prelevare gratuitamente in tutto il mondo la rendono una ottima scelta per chi si sposta spesso per lavoro o per piacere; per chi cerca una carta di pagamento comoda e versatile.

Se sei interessato a una carta comoda e conveniente dal punto di vista economico, con una serie di servizi utili e facili da utilizzare, carta HYPE Premium è ciò che fa per te.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi