Conto HYPE Premium: tutto incluso a soli 9,90 Euro al mese

Il Conto HYPE Premium si distingue come una scelta vincente per chi cerca non solo comodità e sicurezza, ma anche un pizzico di esclusività nel proprio portafoglio digitale. A soli 9,90 Euro al mese, questo conto offre un pacchetto completo che soddisfa le esigenze di chiunque voglia avere il controllo totale delle proprie finanze senza sorprese.

In particolare, con HYPE Premium ottieni:

Pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo

Carta di debito World Elite Mastercard

Assistenza prioritaria anche via WhatsApp

Pacchetto assicurativo viaggi, acquisti e furti ATM

Bonus d’ingresso di 25 Euro con codice CIAOHYPER

Goditi tutte le funzionalità Premium

Ma cosa rende il Conto HYPE Premium così speciale? Innanzitutto, la sua accessibilità. Con un prezzo fisso mensile, hai accesso a una serie di servizi che solitamente richiedono costi aggiuntivi o sono disponibili solo con prodotti bancari di fascia alta. Questo significa che, senza spese nascoste, puoi goderti le funzionalità premium che ti permettono di gestire il tuo denaro in modo intelligente e sicuro. Goditi:

Ricarica illimitata . Ricarichi la carta senza limiti e sei pronto per qualsiasi spesa

. Ricarichi la carta senza limiti e sei pronto per qualsiasi spesa Prelievi gratuiti . Paghi e prelevi in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, senza costi

. Paghi e prelevi in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, senza costi Bonifici istantanei gratis . Effettua bonifici gratis, illimitati e in tempo reale

. Effettua bonifici gratis, illimitati e in tempo reale Zero commissioni . Paghi bollette e bollettini e ricarichi senza costi aggiuntivi

. Paghi bollette e bollettini e ricarichi senza costi aggiuntivi La sicurezza è un altro pilastro del Conto HYPE Premium. Viviamo in un’epoca in cui le preoccupazioni per la sicurezza delle transazioni online sono all’ordine del giorno. Per questo, il conto è equipaggiato con tecnologie all’avanguardia per proteggere i tuoi dati e le tue finanze, dandoti la tranquillità di sapere che i tuoi soldi sono al sicuro.

Il Conto HYPE Premium offre una soluzione tutto-incluso che combina accessibilità, sicurezza e comodità, il tutto a un prezzo estremamente competitivo. Se stai cercando un modo per gestire le tue finanze personali con stile, senza compromettere la sicurezza e la facilità d’uso, questo conto potrebbe essere la scelta giusta per te.

La gestione del denaro non è mai stata così semplice ed elegante.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi