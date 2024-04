Conto Hype: scopri il conto corrente a canone zero

Conto Hype è il conto online a zero spese, l’ideale per gestire le tue spese quotidiane ed effettuare in maniera facile e veloce i tuoi pagamenti. Provandolo subito adesso potrai ricevere un bonus di 5 euro da spendere come vuoi, inserendo il codice promo CIAOHYPER.

I vantaggi del conto Hype

Il Conto Hype è estremamente vantaggioso per via del suo canone zero e una serie di vantaggi che ti offrono la libertà di gestire il tuo denaro in modo intelligente e conveniente. Insieme al conto ti verrà fornita una carta virtuale, perfetta per effettuare acquisti online e in negozio in modo sicuro e conveniente. Il box Risparmi ti permette di impostare i tuoi obiettivi di risparmio e tenere traccia dei tuoi progressi in modo facile e intuitivo.

Inoltre, con il cashback online tramite l’app HYPE, puoi ottenere un ritorno in denaro sui tuoi acquisti, rendendo ogni spesa un’opportunità per risparmiare. Puoi ricaricare il tuo conto senza limiti con la flessibilità di aggiungere fondi da altre carte, contanti o bonifici bancari.

Interessante è la sezione Radar, con cui puoi monitorare le entrate e le uscite del tuo conto online per tenere traccia delle tue spese e identificare le aree in cui puoi risparmiare. I bonifici ordinari sono gratuiti da e verso tutti i tuoi contatti tramite l’IBAN che ti verrà fornito.

La scelta ideale se cerchi un modo conveniente e intelligente per gestire le tue spese quotidiane. Prova adesso il conto Hype.