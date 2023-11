Conto Key di Banca Progetto, il conto che fa crescere i tuoi risparmi del 4,75%

Banca Progetto, una banca digitale italiana, sta offrendo agli utenti un nuovo conto corrente chiamato Conto Key, con annessa offerta di un tasso di interesse fino al 4,75% sui risparmi depositati sul conto deposito per una durata da 6 a 60 mesi.

Inoltre la banca offre un conto corrente a canone zero e una carta di debito MasterCard che può essere utilizzata per acquisti online e in negozio. Puoi attivare Conto Key cliccando sul link qui sotto.

Risparmia di più con Conto Key e il suo tasso d’interesse del 4,75%

Per i depositi non rimborsabili con durata superiore a 60 mesi e con un saldo minimo di 5.000 euro, il tasso di interesse può arrivare fino al 4,75%. Se invece opti per un deposito senza vincoli della durata di soli 6 mesi, il tasso di interesse è del 3%.

All’apertura di Conto Key avrai accesso anche al Conto Progetto, un conto deposito che funge da fondo di risparmio senza alcuna scadenza predeterminata. Entro 32 giorni, puoi ritirare i tuoi soldi senza alcun impatto negativo sui tassi di interesse.

La proposta è integrata da un conto corrente senza costi che offre un tasso di interesse del 2,5% fino alla fine di marzo del 2024. Inoltre, avrai a disposizione una carta di debito MasterCard senza canone.

Il conto Banca Progetto offre ai clienti la possibilità di inviare e ricevere bonifici SEPA e istantanei, insieme al supporto per gli addebiti SDD.

Per aprire il conto, tutto ciò che devi fare è completare la procedura di registrazione nella pagina online, accessibile tramite il link sottostante:

Durante la procedura, ti verrà chiesto di inserire gli estremi di un documento di identità valido, insieme a quelli del codice fiscale o della tessera sanitaria, nonché un numero di cellulare e un indirizzo e -mail.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.