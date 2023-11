Conto Key: guadagna di più con depositi vincolati fino al 4,75%

Se desideri ottimizzare i tuoi risparmi in modo intelligente, ti presentiamo la soluzione ideale offerta da Banca Progetto: Conto Key.

Si tratta di un conto corrente senza alcun canone mensile, progettato per offrirti una gamma unica di vantaggi per una gestione ottimale delle tue finanze personali.

Dimentica gli inconvenienti legati ai canoni mensili con il Conto Key. L’attivazione del conto è gratuita e, fino al 31 marzo 2024, potrai beneficiare di un tasso promozionale del 2,5%.

Questo conto è progettato per essere semplice, trasparente e conveniente, adattandosi perfettamente a qualsiasi stile di vita finanziario.

Scopri tutte le soluzioni per proteggere i tuoi risparmi

Hai l’obiettivo di far crescere il tuo capitale? Optando per il Conto Key, puoi vincolare i tuoi fondi per un periodo compreso tra 6 e 60 mesi, beneficiando di tassi che oscillano tra il 3% e il 4,75%.

Puoi personalizzare la durata e il tasso in base alle tue necessità finanziarie. La soglia minima di deposito è fissata a soli 5.000 euro.

Banca Progetto rappresenta una realtà finanziaria robusta e partecipa al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, garantendo la copertura dei tuoi risparmi fino a 100.000 euro.

Con il Conto Progetto, un conto deposito completamente gratuito e senza vincoli temporali, avrai sempre accesso completo ai tuoi fondi entro 32 giorni, senza perdere neanche un centesimo di interessi.

Conto Key rappresenta non solo una soluzione bancaria remunerativa, ma anche l’accesso a una carta di debito MasterCard internazionale senza costi aggiuntivi. Puoi utilizzarla per le tue spese quotidiane, trasferimenti SEPA e istantanei, addebiti SDD ricorrenti, tutto senza oneri extra.

Non dimenticare che se decidi di aprire un Conto Key entro il 30 novembre 2023, potrai godere di un tasso promozionale del 2,5% fino al 31 marzo 2024 e del 2% almeno fino al 31 dicembre 2024. Questa è un’occasione imperdibile per ottimizzare la gestione dei tuoi risparmi.

