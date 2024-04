Conto Mediolanum SelfyConto: canone e commissioni a 0 ti aspettano

La convenienza e l’efficienza stanno dominando sempre di più le scelte dei consumatori. Banca Mediolanum, consapevole di questo, presenta una proposta che si distingue nel panorama bancario: SelfyConto. Questo conto corrente online si rivela l’opzione più completa e vantaggiosa per chi cerca di ottimizzare la gestione delle proprie finanze.

SelfyConto Mediolanum: niente canone per un anno e commissioni a 0

Il più grande vantaggio di SelfyConto sta nella sua struttura tariffaria estremamente competitiva. Avrai a disposizione un conto corrente con canone annuo azzerato per il primo anno. Successivamente, il costo è di 3,75 euro al mese. Per i più giovani, i clienti Under 30, il vantaggio è ancora più marcato: il canone è gratuito fino al compimento del 30° compleanno.

Oltre alla struttura dei costi estremamente vantaggiosa, SelfyConto arricchisce l’offerta con servizi senza commissioni che aumentano i vantaggi. La carta di debito inclusa permette prelievi gratuiti in tutta l’area euro. E se desideri ulteriori possibilità, è disponibile anche una carta di credito con un costo mensile simbolico di 1 euro e un plafond iniziale di 1.500 euro, incrementabile su richiesta.

La facilità di gestione è un altro punto di forza del SelfyConto. Grazie alla piattaforma online della banca, aprire e gestire il proprio conto è una procedura semplice e veloce, accessibile direttamente da casa tramite lo SPID. Questa caratteristica lo rende ideale per chi cerca una soluzione bancaria senza complicazioni, che si integra perfettamente nella quotidianità digitale di oggi.

Insomma, scegliere il SelfyConto di Banca Mediolanum significa optare per un servizio bancario che unisce efficienza, costi ridotti e facilità d’uso, ideale per chi desidera navigare il mondo delle finanze con serenità e senza sorprese. Controlla le tue opzioni e considera questo conto come tuo nuovo alleato finanziario.