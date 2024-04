Conto multivaluta Revolut Premium: 3 mesi per provarlo gratis

Se sei un viaggiatore assiduo, ma poco attento alla semplicità e flessibilità della gestione del tuo denaro, ti consigliamo Revolut. È una fintech britannica, ormai famosissima perché è riuscita a rivoluzionare il settore bancario. Il conto multivaluta è a misura di viaggiatore che lavora spesso all’estero, ma anche per tutti coloro che voglio controllare completamente le finanze personali. Sai qual è però la grande novità? Provare il piano Premium per 3 mesi GRATUITAMENTE!

Promo sul conto multivaluta Premium: ecco come attivarla

Come attivare la promozione di Revolut? È semplicissimo! Ti basta collegarti alla pagina dedicata e inserire il tuo numero di telefono. Riceverai un link unico che ti permetterà di scaricare l’app Revolut. Una volta registrato, devi soltanto effettuare l’upgrade a Premium. Ecco tutto quello che potrai fare:

gestire le tue finanze in diverse valute con tassi di cambio convenienti. Potrai finalmente dire addio alle commissioni bancarie nascoste e pagare sempre al tasso migliore;

inviare e ricevere denaro in tempo reale da altri utenti Revolut in oltre 160 Paesi. Perfetto per dividere il conto del ristorante o per inviare una mancia all'amico in viaggio;

accedere a offerte esclusive su hotel e voli per risparmiare sui tuoi viaggi;

ottenere sconti e vantaggi riservati agli utenti Premium;

protezione con crittografia end-to-end e sistema di monitoraggio 24/7 che ti avvisa di qualsiasi transazione sospetta.

Con oltre 35 milioni di utenti in tutto il mondo, Revolut è la scelta di chi vuole gestire il proprio denaro in modo smart e sicuro. Lascia perdere altre soluzioni estemporanee: apri il tuo conto multivaluta online richiedendo l’upgrade a Premium e inizia subito a sfruttare i 3 mesi di servizi gratuiti. Inizia subito, però, perché la promozione durerà ancora per poco.