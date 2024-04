Conto online conveniente: scopri i vantaggi con Banca Mediolanum

Sei alla ricerca di un conto online conveniente che ti offra tanti vantaggi a costi ridotti? Banca Mediolanum ha la soluzione per te: SelfyConto, un conto ricco di funzionalità e servizi pensati per soddisfare le esigenze di chi cerca un prodotto semplice da gestire e accessibile a tutti.

SelfyConto: conto online conveniente e pieno di vantaggi

Quali sono i vantaggi di SelfyConto? Eccoli di seguito:

Canone zero : il primo anno il canone è gratuito, e per i clienti Under 30 resta azzerato anche successivamente.

: il primo anno il canone è gratuito, e per i clienti resta azzerato anche successivamente. Carta di debito gratuita : inclusi nel canone, potrai effettuare pagamenti e prelievi gratuiti in tutta l’area euro, senza importo minimo.

: inclusi nel canone, potrai effettuare pagamenti e prelievi gratuiti in tutta l’area euro, senza importo minimo. Bonifici gratuiti : gestisci le tue finanze in modo semplice e conveniente con bonifici online gratuiti.

: gestisci le tue finanze in modo semplice e conveniente con bonifici online gratuiti. Carta di credito : richiedi la carta di credito Mediolanum con plafond di 1.500 euro (incrementabile) a un canone mensile di soli 1 euro.

: richiedi la carta di credito con plafond di 1.500 euro (incrementabile) a un canone mensile di soli 1 euro. Apertura online : apri il tuo conto in pochi minuti direttamente dal sito di Banca Mediolanum, comodamente da casa tua.

: apri il tuo conto in pochi minuti direttamente dal sito di Banca Mediolanum, comodamente da casa tua. Servizi aggiuntivi: accedi a un’ampia gamma di servizi finanziari aggiuntivi, come prestiti veloci e convenienti direttamente tramite app.

Per aprire SelfyConto, i passi da compiere sono:

Visita il sito di Banca Mediolanum e clicca sul pulsante “ Apri Conto “.

“. Segui la procedura online, inserendo i tuoi dati personali e scegliendo le opzioni che preferisci.

In pochi minuti il tuo conto sarà attivo e potrai iniziare a godere di tutti i suoi vantaggi.

Ecco che alla fine hai trovato il tuo conto online conveniente e ricco di funzionalità. Con il canone zero per il primo anno e per gli under 30, la carta di debito e i bonifici gratuiti, e la possibilità di richiedere una carta di credito a un costo vantaggioso, SelfyConto è una delle soluzioni finanziarie più interessanti sul mercato. Quindi, apri il conto oggi stesso e inizia a godere di tutti i suoi vantaggi!