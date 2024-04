Conto online Credem Link: come ottenere 100€ in Buoni Amazon

Inizia oggi stesso il tuo percorso verso la convenienza con 100€ in Buoni Amazon. Credem ha lanciato una promozione imperdibile che premia la tua scelta di aprire il nuovo conto Credem Link. Ecco come puoi approfittarne.

Come ottenere i 100€ in Buoni Amazon con Credem Link

Credem ha attivato una nuova promozione che mette in palio buoni da 100 euro per acquistare tutto ciò che vuoi sulla piattaforma di Amazon. Devi soltanto aprire il nuovo conto Credem Link.

Si tratta di un conto corrente online senza canone che ti offre non solo una carta di debito, ma anche l’accesso a Internet Banking, un’app dedicata per dispositivi mobili e un team di consulenti sempre pronti ad assisterti, sia in filiale che online.

Per partecipare alla promozione, dovrai attivare il conto inserendo il codice promozionale CREDEM100 e utilizzare la tua carta di debito Credemcard per gli acquisti. Hai tempo fino al 30 aprile per sfruttare questa opportunità e iniziare a raccogliere i buoni.

La scelta della carta di debito è flessibile: puoi optare per la CredemCard su circuito nazionale Pagobancomat, ideale per operazioni sul territorio nazionale, o la Credemcard su circuito internazionale Mastercard, perfetta per acquisti e prelievi in Italia e all’estero. La prima è sempre gratuita, mentre la seconda è esente da canone per il primo anno e successivamente ha un costo di soli 1,50 euro al mese.

Per aprire il conto, visitate la pagina dedicata, inserisci gli estremi del tuo documento d’identità o accedi direttamente tramite SPID. Ricorda di inserire il codice promozionale, scegliere la carta di debito e completate il processo di riconoscimento video. Dopo aver compilato i dati personali, seleziona il consulente e configura l’offerta, dopodiché il conto sarà attivo e pronto all’uso.

Per ottenere i 100€ in Buoni Amazon, dovrete utilizzare la Credemcard per un totale di almeno 200 euro di acquisti in 30 giorni. Ogni mese, con una spesa minima di 200 euro, riceverai un buono da 25 euro, fino a un massimo di quattro buoni.