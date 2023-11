Conto remunerato IBL ControCorrente: guadagna fino al 3,30% di interesse

IBL ControCorrente è un conto remunerato con un tasso di interesse fino al 3,30%, calcolato in base al saldo liquido giornaliero. Questa opportunità è disponibile in due piani e riservata a chi apre il conto entro il 17 gennaio 2024.

Come risparmiare denaro con IBL ControCorrente e ottenere una maturazione dei tuoi risparmi

Il conto IBL ControCorrenteè suddiviso nei piani “Semplice” e “Straordinario”. Il primo, con un canone di 2€ al mese, può azzerarsi promozionalmente accreditando uno stipendio di almeno 800€ o mantenendo una giacenza sopra i 5000€ con un vincolo attivo.

Offre 2 prelievi gratuiti al mese in Europa e 1 bonifico SEPA gratis al mese. Il secondo piano, con un canone di 8€, scontabile di 2€ seguendo le modalità descritte, permette di effettuare bonifici SEPA online gratuiti e offre 5 prelievi gratuiti al mese.

Entrambi i piani consentono l’associazione di carte di debito, di credito e prepagate. La carta di credito è disponibile nelle opzioni “Classic” o “Prestige”, offrendo un pagamento flessibile e vantaggi esclusivi come un’assicurazione multirischi sugli acquisti. La “Prestige” include la Premium Experience con accesso a oltre 1200 salotti VIP aeroportuali.

Le carte possono essere gestite attraverso l’home banking per monitorare limiti giornalieri di spesa e prelievo agli ATM.

Offrono notifiche istantanee per ogni transazione e vengono verificate con SecureCode per massimizzare la sicurezza. La possibilità di sospendere temporaneamente le carte è inclusa per inutilizzo o motivi di sicurezza.

Le carte consentono anche pagamenti contactless e tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Inoltre, il conto deposito offre un tasso di rendimento massimo del 4%, con periodi di vincolo da 6 a 36 mesi su somme fino a 1.000.000€.

Con IBL ControCorrente unirai flessibilità, rendimento e sicurezza per soddisfare le esigenze finanziarie di oggi. Aprilo SUBITO!

