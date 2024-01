Conto Revolut regala 3 mesi di abbonamento Premium

Immagina di avere un conto che ti consente l’accesso a oltre 100 valute, con tassi di cambio reali, prelievi gratuiti fino a 6.000 € al mese dagli ATM in tutto il mondo, assicurazione viaggio, cashback sulle prenotazioni di hotel, accesso ai salotti VIP negli aeroporti. Tutto ciò gratis per 3 mesi. È l’incredibile opportunità che offre Conto Revolut.

Per accedere alla promozione di 3 mesi di abbonamento Premium gratuiti a Revolut basta aprire l’app Revolut o visitare il sito web ufficiale, inserire il numero di telefono e seguire le (poche) istruzioni per completare la registrazione. Al termine dell’operazione non resta che aggiornare il proprio profilo e godere di tutte le comodità dell’upgrade a Premium.

Conto Revolut: un mondo di vantaggi a portata di click

L’app Revolut è intuitiva e facile da usare, anche per chi non è un esperto di finanza, e offre una vasta gamma di funzionalità per aiutarti a risparmiare denaro (tra quelle che imparerai ad amare c’è la funzione di arrotondamento degli spiccioli), ma, soprattutto, si lascia preferire ad altri servizi simili per offrire una unica piattaforma che ti permette di tenere traccia tutto ciò che concerne le tue finanze.

Revolut contiene tante altre feature interessanti. Alcuni esempi? Puoi inviare e richiedere denaro con un semplice click, dividere le spese facilmente con chiunque in più di 160 paesi, ottenere premi esclusivi e risparmiare sui tuoi acquisti con le varie offerte, metti fine al pagamento di abbonamenti indesiderati. Ricevi notifiche di pagamento istantanee e gestisci la sicurezza della tua carta tramite l’app.

Temi che il tuo conto possa essere violato da malintenzionati? Con Revolut puoi dormire sonni tranquilli. L’app, infatti, supervisiona il tuo conto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e segnala immediatamente transazioni sospette. Il team di Revolut tiene al sicuro i dettagli della tua carta e richiede una verifica aggiuntiva per proteggerti e puoi bloccare la carta in caso di smarrimento.

