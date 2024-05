Hai una Nintendo Switch e sei alla ricerca di un controller dalla forma “tradizionale”? Se sei un appassionato/a di Pokémon, ecco quello che fa al caso tuo, anche perché pochissimo oggi che è scontato addirittura del 40%. Si tratta dell’HORIPAD Mini di HORI con personalizzazione a tema Pikachu, al momento disponibile a 17,98 euro su Amazon, compresa spedizione.

Il controller per Nintendo Swtich a tema Pikachu è imperdibile: più comodo da usare e dal look stupendo

Il controller HORIPAD Mini – Pikachu POP è una periferica cablata per Nintendo Switch con licenza ufficiale Nintendo e Pokémon, perfetto per i giocatori di tutte le età. Il suo design compatto e leggero lo rende facile da impugnare e da usare, anche per le manine più piccole.

La prima cosa che salta all’occhio del controller è ovviamente il suo design adorabile, con una grafica a tema Pikachu POP. Il controller è giallo, con la faccia del simpatico Pikachu sul lato destro, al di sotto dei quattro pulsanti A, B, X e Y.

Il controller, come lascia intendere il nome, è piccolo e leggero, pesando circa 100 grammi. Queste dimensioni lo rendono ideale per i bambini, ma anche per gli adulti che preferiscono un controller più piccolo e maneggevole.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il controller per Nintendo Switch offre tutte le funzionalità di un controller standard. Dispone di due stick analogici, un D-pad, quattro pulsanti frontali (A, B, X, Y), quattro pulsanti dorsali (L, R, ZL, ZR), i pulsanti Home e Cattura e un pulsante Turbo. Il controller è inoltre dotato di un cavo da 3 metri, che offre ampia libertà di movimento durante il gioco.

Il controller HORIPAD Mini – Pikachu POP è compatibile con tutti i giochi Nintendo Switch. Basta collegarlo alla porta USB della console e iniziare a giocare. È una periferica di tipo plug-and-play, quindi non è necessario installare alcun software aggiuntivo.