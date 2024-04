Coppa Italia, Lazio-Juventus: come vederla in streaming dall'estero

Questa sera, alle ore 21:00, Lazio e Juventus si affronteranno all’Olimpico per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Chi si trova al momento fuori dall’Italia, non potrà seguire la partita sull’app Mediaset Infinity a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider dei servizi di rete. Esiste però una soluzione: l’utilizzo di una VPN permette infatti di superare il blocco geografico, simulando una connessione dal nostro Paese; una delle migliori VPN sul mercato è NordVPN, in queste ore in offerta a 3,69 euro al mese per due anni, con in più 3 mesi extra in regalo.

Come vedere Lazio-Juventus di Coppa Italia in streaming dall’estero

Per vedere la partita di Coppa Italia Lazio-Juventus di oggi in streaming dall’estero occorre attivare una VPN e connettersi a un server VPN italiano, così da simulare una connessione dall’Italia. Una volta che la connessione sarà attiva, torneranno di nuovo visibili tutti i contenuti di Mediaset Infinity così come quelli delle altre piattaforme streaming.

Un’esperienza streaming migliore della concorrenza, una ferrea e comprovata politica no log, funzionalità extra per la sicurezza incluse in ogni piano: sono questi i principali punti di forza di NordVPN, azienda leader del settore.

In queste ultime ore è in corso una nuova promozione che sconta il prezzo del piano di due anni a 3,69 euro invece di 8,29 euro. L’attuale promo prevede inoltre tre mesi extra di servizio gratis. Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale di NordVPN.

Ricorda infine che, dopo la sottoscrizione dell’offerta, è necessario scaricare l’app gratuita di NordVPN e, se ancora non l’hai fatto, l’applicazione di Mediaset Infinity. L’orario d’inizio dell’incontro è in programma per le ore 21:00 di stasera.