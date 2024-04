Cosa succederà al Bitcoin nel 2024? Il valore potrebbe crescere ancora

Il valore del Bitcoin è aumentato di oltre il 60% nel corso del primo trimestre del 2024. Il mese di aprile ha confermato quotazioni elevate per la criptovaluta che si prepara al quarto halving della sua storia. L’halving è una procedura che si ripete ogni quattro anni e che comporta il dimezzamento delle ricompense in Bitcoin per il mining.

Si tratta di un meccanismo studiato per garantire una crescita del valore della criptovaluta. Nelle tre precedenti occasioni (2012, 2016 e 2020), il Bitcoin ha registrato una forte crescita del suo valore nei mesi successivi l’halving. Molti investitori credono che anche quest’anno si possa registrare un trend simile. Non mancano, naturalmente, pareri discordi e, quindi, investitori che scommetto su un calo futuro.

Cosa sta succedendo al Bitcoin? Le ipotesi in vista dell’halving

Il Bitcoin si prepara al prossimo halving e il suo valore potrebbe cambiare in misura significativa. Analisti e investitori stanno scommettendo su una crescita o un calo della criptovaluta in questo periodo. L’interesse verso il settore delle criptovalute non mai stato così alto.

Le ipotesi sul futuro del Bitcoin sono tantissime e le certezze poche. Una forte crescita nel corso dei prossimi mesi (che faccia seguito all’incremento di oltre il 60% del primo trimestre) è una possibilità sul tavolo. Sarà necessario attendere il prossimo futuro: il quarto halving del Bitcoin è in programma nel corso della seconda metà di aprile.

