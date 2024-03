Cosa succederà al valore del Bitcoin? Come farsi trovare pronti in caso di una nuova crescita

Dopo aver toccato il massimo storico la scorsa settimana, dopo giorni di crescita incessante, il valore del Bitcoin è calato, attestandosi oggi a poco più di 60.000 euro. Si tratta di un momento quasi di attesa. Ad aprile, infatti, è in programma il quarto halving del Bitcoin, procedura che porterà al dimezzamento delle ricompense per il mining come già avvenuto nel 2012, nel 2016 e nel 2020.

In occasione dei tre halving precedenti, il Bitcoin ha registrato una forte crescita del suo valore nei mesi successivi. Molti investitori credono in una nuova crescita, simile a quanto avvenuto nelle tre occasioni precedenti. Non tutti ci credono, però, e il calo registrato in questi giorni potrebbe essere un segnale di questi pareri contrastanti.

Cosa succederà al Bitcoin?

Il futuro del Bitcoin è tutto da scoprire anche se l’ipotesi di una forte crescita dopo il quarto halving, in programma ad aprile, resta molto affascinante. Il mercato è diviso ma la crescita registrata nelle ultime settimane dalla criptovalute è evidente. Rispetto allo scorso anno, infatti, il Bitcoin ha una valutazione più che doppia.

All’orizzonte ci sono tre opzioni:

una forte crescita dopo l’halving di aprile

una situazione stazionaria, con la criptovaluta che si manterrà sui livelli attuali (da record)

un calo, con ritorno a livelli dei mesi scorsi

