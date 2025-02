Crea il tuo sito con l'hosting WordPress di IONOS: basta 1€ al mese

Creare e gestire un sito WordPress non è mai stato così semplice. Grazie all’hosting WordPress ottimizzato di IONOS, puoi avere un sito veloce, sicuro e supportato dall’intelligenza artificiale. E con l’attuale offerta, puoi ottenere il piano annuale a soli 1€ al mese, con uno sconto del 90%.

IONOS integra strumenti basati sull’intelligenza artificiale che semplificano la creazione e la gestione del tuo sito web. Con le funzioni IA, puoi generare e modificare contenuti, utilizzare assistenti virtuali e chatbot per migliorare l’interazione con gli utenti e accedere a una libreria di elementi pronti all’uso. Gli aggiornamenti sono automatici e personalizzabili, garantendo sempre un sito efficiente e aggiornato.

Prestazioni e sicurezza al massimo livello con l’hosting WordPress di IONOS

L’hosting WordPress di IONOS è progettato per offrire massima velocità e stabilità, grazie a storage SSD da 50 GB, database MariaDB e plugin di caching e OPcache. La sicurezza è una priorità, con backup giornalieri, protezione DDoS, scansioni di sicurezza automatiche e protezione antimalware. Inoltre, il piano include un dominio e un certificato SSL per proteggere i dati del sito e migliorare il posizionamento SEO.

Tra le caratteristiche principali della soluzione di IONOS abbiamo:

1 sito web con 50 GB di spazio SSD ;

; RAM da 15 GB e 1 vCPU per prestazioni elevate;

per prestazioni elevate; 5 indirizzi e-mail inclusi ;

; Chatbot con IA e libreria di elementi per una gestione avanzata;

per una gestione avanzata; SiteAnalytics per monitorare le performance del sito;

per monitorare le performance del sito; Accesso SSH, SFTP e WP-CLI per gli utenti più esperti.

Per un periodo limitato, puoi ottenere l’hosting WordPress di IONOS a solo 1€ al mese per il primo anno, con un risparmio del 90%. È l’occasione perfetta per avviare il tuo sito con prestazioni elevate e strumenti avanzati. Attiva subito il tuo piano e inizia a costruire la tua presenza online con IONOS.