Creare un ISP dial-up con Raspberry Pi: potenzialità e limiti

La nostalgia per le connessioni dial-up incontra l’hardware moderno in un progetto che dimostra quanto sia ancora possibile replicare tecnologie considerate obsolete.
Un esperimento basato su Raspberry Pi consente di costruire un provider Internet analogico completo, capace di gestire chiamate modem e offrire accesso alla rete attraverso linee telefoniche tradizionali. Non si tratta solo di un esercizio di retrocomputing: il progetto evidenzia principi fondamentali delle telecomunicazioni che restano validi anche nelle infrastrutture attuali.
Alla base del sistema c’è un Raspberry Pi, configurato come server che gestisce le connessioni in ingresso. Il dispositivo utilizza un adattatore modem USB compatibile con lo standard PPP (Point-to-Point Protocol), il protocollo storico per la trasmissione dati su linee seriali.
Quando un utente effettua una chiamata tramite modem analogico, il Raspberry Pi risponde e negozia i parametri della connessione. Una volta stabilito il collegamento, il traffico dati viene incapsulato in pacchetti PPP e instradato verso Internet attraverso la connessione broadband del sistema host.
Il ruolo del software: PPPD e gestione della rete
Il cuore del sistema è il demone PPPD, responsabile della gestione delle sessioni PPP. Questo componente si occupa di autenticazione, configurazione degli indirizzi IP e mantenimento della connessione.
Il Raspberry Pi funge anche da router, utilizzando strumenti come iptables o nftables per implementare il NAT (Network Address Translation). In questo modo, i dispositivi collegati via modem possono accedere alla rete esterna pur condividendo un singolo indirizzo IP pubblico.
Un elemento chiave del progetto è l’interfaccia con la rete telefonica. In assenza di linee PSTN tradizionali, è possibile utilizzare adattatori VoIP ATA che simulano una linea analogica. Questi dispositivi convertono il traffico digitale in segnali compatibili con i modem dial-up.
Il modem collegato al Raspberry Pi gestisce la modulazione e demodulazione dei segnali, utilizzando standard come V.90 o V.92. La velocità di connessione resta limitata, tipicamente fino a 56 kbps, ma sufficiente per dimostrare il funzionamento del sistema.
Autenticazione e servizi di rete
Il sistema può essere configurato per richiedere credenziali di accesso tramite protocolli come PAP o CHAP. Una volta autenticato, l’utente ottiene un indirizzo IP e può utilizzare servizi base come HTTP, FTP o persino SSH.
Dal punto di vista tecnico, è possibile integrare un server DNS locale e configurare routing avanzato per gestire più utenti simultaneamente. Tuttavia, le limitazioni della banda rendono necessario ottimizzare i servizi offerti.
Limiti tecnici e prestazioni
Le prestazioni rappresentano il principale vincolo. La latenza elevata e la banda ridotta rendono impraticabile l’uso di applicazioni moderne come streaming video. Anche il caricamento di pagine web richiede versioni semplificate o proxy di compressione.
Un altro limite riguarda l’affidabilità delle connessioni analogiche, soggette a rumore e interferenze. Il protocollo PPP include meccanismi di correzione degli errori, ma non può compensare completamente le condizioni della linea.
Un laboratorio per comprendere Internet
Costruire un ISP dial-up offre un’opportunità unica per comprendere i meccanismi fondamentali della rete. Concetti come autenticazione, instradamento e gestione delle sessioni emergono in modo chiaro, senza la complessità delle infrastrutture moderne. Il progetto dimostra anche la flessibilità del Raspberry Pi, capace di adattarsi a scenari molto diversi grazie al supporto Linux e alla disponibilità di strumenti open source.
Oltre all’aspetto didattico, l’iniziativa si inserisce nel movimento del retrocomputing, che mira a preservare e rivivere tecnologie del passato. Ricreare un ISP dial-up non significa solo nostalgia, ma anche esplorazione delle radici dell’Internet contemporaneo.