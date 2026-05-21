Chromecast di prima generazione in crisi dopo 13 anni di servizio

Il Chromecast di prima generazione torna al centro dell’attenzione dopo segnalazioni crescenti di malfunzionamenti improvvisi su dispositivi ancora attivi.

L’unità, lanciata nel luglio 2013 da Google, ha superato i tredici anni di utilizzo in molti ambienti domestici, diventando uno dei prodotti simbolo della prima fase dello streaming HDMI a basso costo.

Le anomalie segnalate nel 2026 non sembrano legate a un normale degrado hardware: diversi utenti riportano che il dispositivo viene ancora rilevato dalla rete locale, ma non riesce a completare la fase di connessione con i servizi Google Cast, con errori di autenticazione e interruzioni immediate dello streaming.

Cosa sta succedendo a Chromecast e perché

Secondo le segnalazioni raccolte dal sito 9to5Google, il problema non riguarda una singola applicazione ma l’intero flusso di casting, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

YouTube, Spotify e altre app compatibili mostrano comportamenti simili quando tentano di inviare contenuti al dispositivo. Il blocco avviene nelle fasi successive alla rilevazione in rete, dove entrano in gioco autenticazione, handshake con i server Google Cast e validazione delle sessioni streaming.

Le ipotesi tecniche più accreditate puntano a più fattori combinati. La principale riguarda la scadenza o la revoca di certificati digitali utilizzati per autenticare le connessioni verso i server di casting: in assenza di aggiornamenti firmware, il dispositivo non può rigenerare o sostituire le credenziali di sicurezza. Un secondo elemento possibile sono le modifiche lato server introdotte da Google per rafforzare i requisiti di sicurezza delle sessioni, con l’adozione progressiva di standard TLS più recenti che escludono dispositivi incapaci di supportare determinati algoritmi crittografici.

Il Chromecast originale utilizza il protocollo Google Cast di prima generazione, progettato in un’epoca in cui le app mobili avevano il ruolo centrale nel controllo dei flussi multimediali. Nel corso degli anni Google ha introdotto versioni successive del protocollo con maggiore integrazione nel sistema operativo e supporto a DRM più moderni, rendendo progressivamente obsoleti alcuni componenti software presenti nei dispositivi più datati. L’ultimo aggiornamento firmware significativo risale a diversi anni fa, dopo il quale il dispositivo ha ricevuto solo manutenzione minima.

La fine di un ciclo tecnologico che ha cambiato lo streaming

Il Chromecast di prima generazione ha avuto un ruolo concreto nella diffusione dello streaming domestico accessibile. La sua semplicità ha permesso a milioni di utenti di trasformare televisori non smart in dispositivi connessi, abbassando la barriera d’ingresso ai contenuti online in un periodo in cui le alternative erano costose o tecnicamente complesse.

Con l’arrivo di hardware più recente, il modello originale è stato progressivamente sostituito da soluzioni come Chromecast con Google TV e Google TV Streamer, che integrano interfacce complete, app native e supporto a standard video moderni.

Le recenti segnalazioni segnano di fatto la fase finale del ciclo operativo del primo Chromecast: anche dove i dispositivi continuano a funzionare in modo intermittente, la compatibilità con i servizi moderni appare sempre più limitata.