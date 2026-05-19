Nuovo hardware rende i chip 1.000 volte più veloci senza surriscaldamento

I ricercatori dell’Università di Tokyo hanno presentato su Science un componente sperimentale capace di elaborare dati fino a mille volte più velocemente dei chip convenzionali, consumando molta meno energia.

La notizia riaccende un dibattito che il settore dei semiconduttori porta avanti da oltre vent’anni: come aumentare le prestazioni senza scontrarsi con i limiti fisici del silicio. Un problema che Intel e AMD affrontarono già nei primi anni 2000, quando abbandonarono la corsa ai gigahertz perché la dissipazione termica rendeva insostenibile qualsiasi progresso sulla frequenza di clock.

Come funziona il componente spintronico

Il dispositivo sviluppato a Tokyo viene definito non-volatile quantum switching element e sfrutta lo spin degli elettroni, ovvero le loro proprietà magnetiche, invece di affidarsi esclusivamente al flusso di corrente.

La struttura utilizza tantalio e un composto magnetico a base di manganese: quando un segnale elettrico attraversa il tantalio, genera effetti di spin orbitale che modificano l’orientamento magnetico nello strato adiacente, codificando l’informazione in modo persistente anche senza alimentazione continua. Nei test pubblicati il dispositivo ha raggiunto tempi di commutazione di circa 40 picosecondi per bit, contro il nanosecondo delle tecnologie tradizionali più rapide, mantenendo stabilità oltre 100 miliardi di cicli senza degrado significativo.

Il vero ostacolo dell’industria non è la frequenza in sé, ma il cosiddetto power wall: oltre una certa soglia, ogni incremento di prestazioni produce un consumo energetico insostenibile. Un processore ad alte prestazioni supera facilmente i 250 watt; un acceleratore AI come NVIDIA Blackwell arriva oltre i 700 watt, richiedendo raffreddamento liquido e infrastrutture dedicate.

La miniaturizzazione spinta ai nodi da 3 nm e 2 nm non ha risolto il problema, anzi ha aumentato le correnti parassite e la densità termica. Il componente giapponese si propone come alternativa: trasferire informazioni tramite effetti magnetici riduce drasticamente la dispersione di calore e apre la possibilità di integrare memoria e logica nello stesso elemento fisico, eliminando i colli di bottiglia che oggi rallentano il dialogo tra CPU e RAM.

Quando potrebbe diventare reale

Nonostante i risultati in laboratorio, la strada verso un’applicazione industriale resta lunga. I ricercatori indicano il 2030 come orizzonte possibile, una stima che molti esperti considerano ottimistica. Integrare nuovi materiali nelle catene produttive di TSMC, Samsung e Intel richiede anni di validazione e costi enormi.

Rimangono aperti i problemi di compatibilità con le architetture software esistenti, la resa produttiva e la tolleranza agli errori su scala industriale. Il dato “mille volte più veloce” riguarda la commutazione di un singolo elemento, non le prestazioni di un processore completo. Tuttavia la ricerca si inserisce in una tendenza ormai chiara: il settore sta cercando attivamente alternative al modello basato esclusivamente sulla miniaturizzazione del silicio.