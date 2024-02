Credem Link: apri il conto con lo SPID e goditi i vantaggi

Visto che stai cercando un nuovo conto corrente (altrimenti non saresti qua), ti sarai reso conto delle tante offerte presenti online. Alla fine, però, quante di queste convengono veramente? Se nella tua ricerca non hai considerato il conto Credem Link, in questo articolo ti parleremo di quanto sia vantaggioso.

Il primo vantaggio di questo conto è l’assenza di spese nascoste. È a canone zero per sempre, quindi non sarai costretto a pagare periodicamente. Inoltre, è disponibile un team di consulenti esperti sia in filiale che da remoto, che ti supporteranno per ogni esigenza o problema.

Credem Link: le opzioni di carta di debito e il conto deposito

Credem Link ti consente di scegliere tra diverse opzioni di carta di debito, tra cui una che opera sul circuito MasterCard (gratis il primo anno, poi 1,50 euro al mese).

Con questa carta puoi pagare sia in Italia che all’estero, anche tramite lo smartphone. Inoltre, puoi aprire gratuitamente il conto deposito, che attualmente offre un tasso del 4% lordo annuo per 12 mesi su depositi di minimo di 5.000 euro.

La bellezza di questo conto è la gestione autonoma, senza intermediari. In pratica, passa tutto nelle tue mani, tramite l’app oppure l’Home Banking. Quindi, puoi inviare bonifici gratuiti, pagare F24, ricariche e bollettini, quest’ultimi scansionando il QR Code. Inoltre, tramite l’app puoi prenotare appuntamenti con il tuo consulente dedicato.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, avviene completamente online ed è estremamente semplice, portandoti via solo pochi minuti. Tieni a portata di mano un documento d’identità valido.

Se possiedi lo SPID, la procedura sarà ancora più veloce. Dovrai inserire i tuoi dati personali, scegliere un consulente e personalizzare il conto. Completata la procedura, il tuo conto sarà subito attivo, così potrai iniziare a gestire il tuo denaro come meglio credi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.