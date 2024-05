Credem Link, conto corrente online a canone zero

In un mondo sempre più digitale, anche la gestione delle finanze si evolve. Credem Link, il conto corrente online di Credem Banca, rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un servizio pratico, conveniente e sicuro per gestire le proprie finanze quotidiane. Questa soluzione propone il canone annuale a zero per sempre .

Una promo che si distingue per la sua formula a canone zero, che ti permette di risparmiare anno dopo anno senza rinunciare a tutte le funzionalità. Insomma, puoi pure dimenticarti dei costi fissi mensili e gestire il tuo denaro in modo smart, senza pensieri.

Tutti i vantaggi di Credem Link

Con Credem Link ricevi una carta di debito Mastercard internazionale, perfetta per effettuare pagamenti e prelievi in Italia e all’estero. Il primo anno è gratuita, poi solo 1,5€ al mese per godere di tutti i vantaggi di una carta sicura e affidabile.

Ma i vantaggi non si esauriscono qui. Grazie a Credem Link, infatti, puoi gestire tutto ciò che ruota intorno alle tue finanze in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Questo conto corrente ti offre la massima libertà di gestire il tuo conto corrente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, grazie all’app Credem Mobile e all’internet banking. Potrai effettuare bonifici, ricaricare il telefono, pagare bollette, visualizzare il saldo e lo storico dei movimenti e molto altro ancora, il tutto con pochi semplici click.

La sicurezza, inoltre, è ai massimi livelli. Sia i tuoi dati che quelle delle tue transazioni sono assolutamente protetti. Credem adotta i più elevati standard di sicurezza per proteggere il tuo conto da accessi non autorizzati e frodi online. Potrai goderti la tranquillità di sapere che i tuoi soldi sono al sicuro.

L’apertura del conto è semplice e veloce. È possibile effettuarla online in pochi minuti con l’opzione aggiuntiva di poter attivare un conto deposito associato per far fruttare i tuoi risparmi. Il servizio clienti è sempre disponibile per fornirti assistenza e rispondere alle tue domande.