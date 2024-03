Credem Link: guadagna fino a 100€ in buoni Amazon

Sei alla ricerca di un conto corrente online che sia funzionale e vantaggioso? Credem potrebbe essere la scelta giusta per te. La novità del momento è che, aprendo il conto Credem Link e utilizzando la carta di debito, potresti ottenere fino a 100€ in buoni Amazon. Ecco i dettagli di questa offerta limitata.

Fino a 100€ in buoni Amazon ti aspettano con Credem Link

Credem Link va oltre la semplice concezione di conto corrente online. Parliamo, infatti, di una soluzione finanziaria completa. Con l’assistenza di consulenti esperti, disponibili sia in filiale che online, avrai sempre il supporto necessario.

Grazie alla promozione attuale, hai la possibilità di guadagnare una notevole quantità di buoni. Per riuscirci, devi aprire il conto Credem Link prima del 5 aprile e usare il codice promozionale CREDEM100. Dovrai poi utilizzare la tua Credemcard per acquisti di almeno 200€ mensili, dal 1° maggio al 31 agosto 2024. Per ogni mese in cui rispetti questa condizione, riceverai un Buono Regalo Amazon.it da 25€.

Il conto Credem Link ti consente anche di sceglere tra la Credemcard Internazionale Mastercard e la carta Pagobancomat nazionale, entrambe prive di canone per il primo anno. In più, potrai gestire il tuo denaro in tutta sicurezza e comodità grazie al servizio di Internet Banking gratuito, disponibile sia da PC che tramite l’app Credem Mobile.

Per iniziare, visita il sito di Credem, segui la procedura guidata e apri il tuo Conto Link. Ricorda, però, che il tempo stringe: hai solo pochi giorni per ottenere fino a 100€ in buoni Amazon. Non perdere l’occasione di combinare convenienza e completezza con Credem Link.