Credem Link regala fino a 100 Euro in buoni Amazon

Credem Link non si limita a essere un semplice conto corrente, ma rappresenta un vero e proprio strumento finanziario pensato per semplificare la gestione del denaro e offrire ai propri clienti opportunità vantaggiose. Una di queste è l’opportunità di guadagnare fino a 100 Euro in buoni Amazon.

Il nostro consiglio è di approfittare subito di questa incredibile opportunità. Ti basta, infatti, aprire il conto Credem Link con il codice CREDEM100 entro il 30 aprile. Dopodiché puoi ottenere fino a 100 Euro in Buoni Regalo Amazon.it se fai acquisti con la carta di debito. Semplice vero? Inizia a fare i tuoi acquisti con la carta Credem: comincerai subito ad accumulare punti per ottenere i buoni. Nel prossimo paragrafo vedremo, nel dettaglio, come funziona il regolamento.

Credem Link: ecco come ottenere i buoni Amazon

Apri il conto corrente Credem Link entro il 30.4.2024 e inserisci il codice promozionale CREDEM100 nell’apposito campo in fase di apertura del conto. Scegli la carta che preferisci tra Credemcard e Carta di debito Internazionale Mastercard: se dal 01 maggio al 31 agosto spendi con la carta almeno 200€ al mese puoi ricevere* un Buono Regalo Amazon.it da 25€. Come?

dal 01.05 al 31.05.2024: su uno speso minimo di 200€ ricevi un buono da 25€

dal 01.06 al 30.06.2024: su uno speso minimo di 200€ ricevi un buono da 25€

dal 01.07 al 31.07.2024: su uno speso minimo di 200€ ricevi un buono da 25€

dal 01.08 al 31.08.2024: su uno speso minimo di 200€ ricevi un buono da 25€

Ma i vantaggi di Credem Link non si esauriscono qui:

Canone zero: il conto è completamente gratuito, senza costi di attivazione o di gestione.

il conto è completamente gratuito, senza costi di attivazione o di gestione. Carta di debito gratuita: ricevi una carta di debito internazionale per effettuare pagamenti online e nei negozi, senza canoni annuali.

ricevi una carta di debito internazionale per effettuare pagamenti online e nei negozi, senza canoni annuali. App mobile intuitiva: gestisci il tuo conto in modo semplice e sicuro con l’app dedicata, disponibile per Android e iOS.

gestisci il tuo conto in modo semplice e sicuro con l’app dedicata, disponibile per Android e iOS. Zero commissioni su bonifici online: effettua bonifici online in Italia e all’estero senza dover pagare commissioni.

effettua bonifici online in Italia e all’estero senza dover pagare commissioni. Servizio clienti dedicato: un servizio clienti dedicato è sempre a tua disposizione per fornirti assistenza in caso di necessità.