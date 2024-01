Credem Link: risparmia e gestisci le tue finanze senza spese extra

Viviamo in un mondo sempre più interconnesso e veloce, dove la gestione del proprio denaro richiede soluzioni innovative e flessibili. Credem Link è la risposta migliore a queste necessità.

Tra l’ampia scelta di servizi e la tecnologia all’avanguardia, questo conto si trasforma nel più potente mezzo finanziario attuale.

Oltra al fatto che è canone zero, quindi conveniente, offre una carta di debito internazionale completamente gratuita per 12 mesi (successivamente a soli 1,5€ al mese) con cui puoi pagare in tutto il mondo. L’home Banking e l’app mobile consentono di controllare totalmente il tuo denaro, ovunque tu sia.

Credem Link: consulenza personalizzata e innovazione tecnologica

Un punto di forza di Credem Link è il suo servizio di consulenza personalizzata. Esperti in materia finanziaria ti assisteranno sia da remoto che in filiale.

Questo servizio è straordinario, poiché è su misura e si adatta alle tue esigenze finanziarie. L’innovazione tecnologica si evidenzia con la firma elettronica, che semplifica la sottoscrizione di documenti, oltre a essere anche eco-sostenibile.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, bastano davvero pochi clic. Inoltre, se vuoi investire i tuoi risparmi, Credem ti consente di attivare il Conto Deposito Più. Il tuo denaro potrà crescere grazie al tasso di interesse lordo annuo del 4% per 12 mesi (deposito minimo 5.000€). Non ci sono costi per aprire il conto deposito.

Detto questo, se vuoi aprire questo conto corrente moderno, sicuro e conveniente, clicca qui sotto ed entra nella pagina ufficiale della banca:

I vantaggi e i servizi offerti soddisferanno tutte le tue necessità di gestione. Non troverai altrove un conto come Credem Link, quindi aprilo senza indugi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.