Crédit Agricole: canone zero e ottieni fino a 150 Euro in buoni Amazon

L’offerta di Crédit Agricole è davvero imperdibile. L’istituto finanziario, in questo momento, propone canone zero e fino a 150 Euro in buoni Amazon. Bisogna però fare in fretta perché per accedere a queste favolose condizioni occorre aprire il conto entro il 29 giorni. Hai, dunque solo pochi giorni per accedere alla promozione.

Ma come funziona questa offerta? È tutto molto semplice. Se apri il tuo Conto Online entro il 29 febbraio 2024, non pagherai il canone per sempre! Proprio così. Il tuo sarà un conto a canone zero!

Ottieni, inoltre, fino a 150€ in buoni Amazon così ripartiti:

50 Euro di buoni regalo Amazon garantiti: apri il tuo Conto Online e richiedi la Carta di Debito Visa, effettua almeno una transazione con la tua carta.

di buoni regalo Amazon garantiti: apri il tuo Conto Online e richiedi la Carta di Debito Visa, effettua almeno una transazione con la tua carta. Fino a 100€ di buoni regalo Amazon in più: effettua transazioni per almeno 1.000€ entro 60 giorni dall’apertura del conto e riceverai 10€ di buoni regalo Amazon per ogni 200€ di spesa, fino a un massimo di 100 Euro.

Non perdere questa occasione! Apri il tuo Conto Online Crédit Agricole entro il 29 febbraio 2024 e approfitta di tutti i vantaggi.

Tutti i benefici di Crédit Agricole

Zero spese : canone zero, zero spese di attivazione, zero commissioni su bonifici online e prelievi da ATM in Italia.

: canone zero, zero spese di attivazione, zero commissioni su bonifici online e prelievi da ATM in Italia. Carta di debito Visa : acquista online e nei negozi in tutto il mondo con la tua carta di debito Visa.

: acquista online e nei negozi in tutto il mondo con la tua carta di debito Visa. App Crédit Agricole : gestisci il tuo conto in modo facile e sicuro con l’app Crédit Agricole.

: gestisci il tuo conto in modo facile e sicuro con l’app Crédit Agricole. Servizio clienti dedicato: un team di esperti a tua disposizione per qualsiasi necessità.

L’offerta è valida per i nuovi clienti che aprono un Conto Online Crédit Agricole entro il 29 febbraio 2024. Per ricevere i buoni regalo Amazon, è necessario attivare la Carta di Debito Visa e compiere almeno una transazione con la carta e i buoni regalo Amazon saranno inviati all’indirizzo email indicato nel form di apertura del conto entro 120 giorni dalla verifica del rispetto dei requisiti. Cosa aspetti? Apri il tuo Conto Online Crédit Agricole oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.