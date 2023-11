Crédit Agricole: conto e carta di debito perfetti per i giovani

Crédit Agricole ha recentemente lanciato NEXT, un’innovativa proposta dedicata alla generazione under 35, che mira a ridefinire l’esperienza bancaria per i giovani.

Questa nuova offerta rappresenta un mix equilibrato di innovazione, praticità e sicurezza, progettato per soddisfare le esigenze specifiche di questa fascia di età dinamica.

Con NEXT, Crédit Agricole offre agli utenti un conto corrente completo, accompagnato da una carta di debito Visa, il tutto senza alcun canone per i primi 24 mesi.

Questa iniziativa si traduce in un notevole risparmio tangibile per i giovani che desiderano gestire il proprio denaro senza dover affrontare oneri aggiuntivi.

L’obiettivo è quello di rendere l’accesso ai servizi bancari più accessibile e conveniente per coloro che sono nella fase iniziale della loro vita finanziaria.

La combinazione di un conto corrente e una carta di debito Visa senza canone per i primi due anni offre ai giovani clienti l’opportunità di godere di una maggiore flessibilità finanziaria, consentendo loro di concentrarsi sulle proprie attività quotidiane senza preoccuparsi di costi aggiuntivi.

Con NEXT, Crédit Agricole si impegna a sostenere la crescita finanziaria della generazione under 35, fornendo strumenti moderni e convenienti per la gestione del denaro.

NEXT Crédit Agricole: convenienza e semplicità a favore degli Under 35

La carta di debito Crédit Agricole Visa offre la massima libertà di spesa sia online che in negozio, in Italia e nel resto del mondo.

La carta può essere utilizzata per pagamenti online e può essere collegata ai principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Con l’applicazione NEXT, puoi controllare completamente la carta, bloccandola digitalmente in caso di smarrimento o furto e modificando i limiti di spesa. Inoltre, puoi visualizzare il PIN e pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Crédit Agricole offre una gamma di prodotti bancari pensati per i giovani e ha una presenza internazionale con 11 mila filiali in 47 Paesi. Per i clienti di età inferiore ai 35 anni, è possibile aprire un conto online e ottenere una carta di debito Visa a canone zero per due anni.

