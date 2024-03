Crédit Agricole, conto online con vantaggi esclusivi: ecco la nuova offerta

Se stai pensando di aprire un conto online, potresti essere interessato alla nuova offerta di Crédit Agricole, una delle principali banche francesi. Si tratta di una promozione valida fino al 28 marzo, che ti permette di avere un conto a canone zero e un conto deposito molto conveniente. Inoltre, potrai ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Come aprire il conto online con Crédit Agricole e quali sono i vantaggi

Per aprire il conto online con Crédit Agricole, devi seguire alcuni semplici passi. Puoi farlo direttamente da questa pagina, senza costi e in pochi minuti. Ti basterà inserire i tuoi dati personali, scegliere la carta di debito Crédit Agricole Visa e firmare il contratto.

Una volta aperto il conto, potrai godere di diversi vantaggi. Il primo è il canone zero, che ti permette di risparmiare sulle spese di gestione del conto.

Il secondo è il conto deposito, che ti offre un rendimento del 3,8% annuo lordo per i vincoli di sei mesi. Si tratta di una delle offerte più competitive sul mercato, che ti consente di far fruttare i tuoi risparmi in modo sicuro e garantito.

Ma non finisce qui. Se apri il conto online entro il 30 aprile, potrai anche ricevere dei Buoni Regalo Amazon da spendere sul famoso sito di e-commerce. Per ottenerli, devi inserire il codice promozionale VISA in fase di apertura del conto e utilizzare la tua carta di debito almeno una volta. In questo modo, riceverai subito 100 euro in Buoni Regalo. Se poi inviti anche i tuoi amici a entrare nel Gruppo Crédit Agricole con un nuovo conto, potrai guadagnare altri 150 euro, per un totale di 250 euro.

Non perdere questa occasione: apri il tuo conto online con Crédit Agricole e approfitta della nuova offerta con conto a canone zero e conto deposito al 3,8%. Hai tempo fino al 28 marzo!