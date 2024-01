Crédit Agricole: conto senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon

Crédit Agricole offre una promozione per l’apertura del conto corrente online. Una occasione da non perdere che prevede un canone gratuito per sempre e fino a 150€ in buoni Amazon.

Come ottenere il buono Amazon? È facilissimo! Ti basta aprire il conto corrente online di Crédit Agricole entro il 29 febbraio 2024 e sottoscrivere la carta di debito Visa. I buoni vengono erogati in due tranche: 50 Euro all’apertura del conto corrente, dopo aver effettuato almeno una transazione con la carta di debito Visa; fino a 100 Euro se utilizzi la carta. Per poter usufruire di questa promozione è necessario: essere maggiorenni, essere residenti in Italia, non essere già titolari di un conto corrente Crédit Agricole.

Tutti i vantaggi del conto corrente online Crédit Agricole

Ecco 5 vantaggi che contraddistinguono l’offerta di Crédit Agricole:

Canone gratuito per sempre: non dovrai pagare nulla per avere un conto corrente completo e sicuro. Buoni Amazon fino a 150€: aprendo il conto corrente entro il 29 febbraio 2024 e sottoscrivendo la carta di debito Visa, puoi ottenere fino a 150€ in buoni Amazon. Operazioni online gratuite: puoi effettuare bonifici, pagare bollettini, ricaricare le carte di credito e molto altro, senza pagare commissioni. App e Home Banking avanzati: puoi gestire il tuo conto corrente in modo semplice e veloce, da qualsiasi dispositivo. Assistenza clienti 7 giorni su 7, 24 ore su 24: contatta l’assistenza clienti in qualsiasi momento, per ricevere supporto.

Il conto corrente online è protetto da sistemi di sicurezza avanzati, per garantire la tua tranquillità. I sistemi proteggono il tuo conto da frodi e malware.

Sii tratta di una soluzione molto interessante per chi cerca un conto corrente completo, sicuro e conveniente. I numerosi vantaggi offerti rendono questo conto una scelta da considerare seriamente.

Ti consigliamo di registrarti quanto prima a Crédit Agricole e ottenere benefici esclusivi. Affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.