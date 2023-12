Crédit Agricole: l'offerta under 35 con conto e carta a canone zero

Crédit Agricole ha di recente lanciato una nuova proposta, la quale è stata pensata per i giovani under 35: NEXT. Questo conto è stato pensato per soddisfare le esigenze di questa generazione, che è sempre connessa, offrendo loro un mix di agevolezza, sicurezza e libertà.

I vantaggi della carta di debito Crédit Agricole Visa

Al cuore di questa innovativa offerta si trova la carta di debito Crédit Agricole Visa, senza canone per i primi due anni, così come lo stesso conto.

Questo vantaggio consente ai giovani una gestione delle finanze gratuita, permettendo loro di avere risorse aggiuntive per investire nel proprio futuro finanziario.

Questa carta non è solo uno strumento di pagamento, ma si presenta come un valido compagno per affrontare le sfide finanziarie quotidiane.

La sua versatilità si manifesta nell’utilizzo per pagare online, nei negozi fisici e ovunque nel mondo. Se viene smarrita o rubata, la carta può essere messa “in pausa” oppure bloccata con un semplice clic.

La gestione della carta è semplificata attraverso un’applicazione dedicata, che consente di regolare i limiti di spesa, attivare pagamenti online e all’estero, visualizzare il PIN, effettuare operazioni bancarie e fissare appuntamenti in filiale.

Crédit Agricole, con una presenza in 47 Paesi, offre una gamma di prodotti progettati per crescere insieme ai giovani e credere nel loro futuro finanziario.

L’offerta NEXT si distingue come una delle migliori opzioni per i giovani sotto i 35 anni, invitandoli a richiedere l’apertura del conto online con il canone, incluso quello della carta Visa, azzerato per i primi due anni.

Un’opportunità che riflette l’attenzione di Crédit Agricole nel supportare i giovani nel percorso di gestione finanziaria e costruzione di un solido avvenire economico.

