Le tre criptovalute più promettenti su cui investire a dicembre

Nel mercato delle criptovalute, i progetti che presentano token di utilità sono solitamente più attraenti per gli investitori, specialmente rispetto a quelli speculativi.

Questo perché i token speculativi come le meme coin, sebbene possano garantire guadagni nel breve termine, sono più colpiti dalla volatilità intrinseca del mercato.

Uno utility token invece, può rimanere rilevante a lungo termine, specialmente se supportato da un team esperto che continua ad aggiornare l’ecosistema a cui l’asset è legato.

Ovviamente anche in questo caso non ci sono garanzie, ma in linea di massima negli ultimi anni si è visto un interesse crescente per gli utility token.

Per il mese di dicembre, i trader stanno tenendo d’occhio Bitcoin Hyper, Pepenode e SUBBD, progetti legati rispettivamente a blockchain, mining e creazione di contenuti.

Gli utility token di questi ecosistemi, potrebbero risultare buoni investimenti per differenziare il proprio wallet, specialmente nel caso non si veda una ripresa del mercato nelle prossime settimane.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper è una nuova Layer-2 creata sulla rete Bitcoin che si pone come alternativa a Stacks e Lightning Network, con lo scopo di dare ai trader di BTC un nuovo ecosistema su cui operare.

La Layer-2, costruita sulla Solana Virtual Machine (SVM) consentirà di operare con Bitcoin, avvalendosi di transazioni veloci e costi di commissione più bassi, mantenendo sempre la sicurezza e la solidità della mainnet.

Tramite un sistema di bridging, sarà possibile trasferire i propri BTC sulla Layer-2, dove verranno trasformati in una versione tokenizzata da usare per le proprie operazioni.

I costi di commissione si potranno pagare con il token nativo HYPER, venduto in presale a un valore più basso rispetto a quello previsto per il listing sugli exchange.

Il token HYPER si potrà mettere in staking per ottenere ricompense passive, inoltre darà accesso alla governance, per votare sugli sviluppi futuri dell’ecosistema Bitcoin Hyper.

Pepenode

Pepenode è un progetto basato sul mining virtuale, tramite cui gli utenti possono costruire e gestire una vera e propria infrastruttura digitale basata su nodi attivi.

Lo scopo è rendere l’attività di mining accessibile, senza richiedere attrezzature hardware costose e conoscenze tecniche specifiche.

Il mining virtuale avviene tramite una browser app, da cui è possibile installare nuovi nodi, monitorare la produzione e pianificare l’espansione della propria configurazione.

I nodi rappresentano il componente centrale del sistema: ciascuno ha parametri specifici che determinano la quantità di token PEPENODE generata nel tempo, oltre alla possibilità di ottenere ricompense aggiuntive in altre meme coin supportate dal progetto.

Il modello è pensato per essere flessibile: gli utenti possono potenziare i nodi per aumentarne la produttività oppure rivenderli per recuperare parte dei token investiti e modificare la propria strategia quando necessario.

Il progetto prevede anche un meccanismo di burn dei token utilizzati per gli upgrade, con l’obiettivo di ridurre l’offerta complessiva man mano che la piattaforma si espande.

SUBBD

SUBBD è un progetto che combina strumenti di intelligenza artificiale e funzioni Web3 per offrire a creator e utenti una piattaforma decentralizzata dedicata alla gestione e monetizzazione dei contenuti.

L’obiettivo è proporre un’alternativa ai modelli centralizzati, spesso caratterizzati da commissioni elevate, limitazioni sull’utilizzo dei materiali digitali e scarsa integrazione tra gli strumenti necessari alla produzione.

Il token SUBBD consente di accedere ai servizi avanzati della piattaforma, sbloccare contenuti premium, utilizzare moduli basati su AI e partecipare allo staking.

Tra le funzioni in sviluppo figurano generatori automatici di testi, immagini e video, assistenti AI personalizzabili e strumenti di governance che permetteranno ai titolari del token di influenzare alcune decisioni interne.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.