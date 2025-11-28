Quali crypto hanno il maggior potenziale oggi?

Secondo gli esperti del settore, l’attuale fase di mercato sta favorendo la selezione di pochi trend capaci di attirare capitali nonostante il clima di “Extreme Fear”.

Infatti, l’interazione tra regolamentazione, adozione istituzionale e sviluppi infrastrutturali sta determinando una rotazione rapida tra diversi settori dell’ecosistema digitale, generando opportunità tanto per le blockchain consolidate quanto per i progetti emergenti.

L’obiettivo della seguente analisi consiste nell’identificare le dinamiche prevalenti, le crypto con il migliore potenziale e un asset alternativo a bassa capitalizzazione come Bitcoin Hyper, che sta ottenendo sempre maggiore attenzione grazie ad una prevendita di successo.

I trend che stanno dominando il mercato

Nel corso delle ultime settimane, il mercato crypto è stato influenzato da tre narrative principali che continuano a determinare rotazioni settoriali rilevanti: l’espansione dell’ecosistema Binance, la crescente attenzione verso le riserve strategiche di Bitcoin negli Stati Uniti e la migrazione dei sistemi di pagamento allo standard ISO 20022.

Ciascun trend si è affermato grazie a catalizzatori specifici, in grado di incidere sia sul sentiment sia sui flussi di capitale.

In particolare, l’ecosistema Binance è la nicchia crypto con lo slancio più evidente. Infatti, l’exchange ha consolidato una quota del 41,1% sul mercato e un volume mensile superiore a 2 trilioni di dollari.

La causa principale del suo vantaggio competitivo riguarda la strategia orientata alla conformità regolamentare, sostenuta da 21 licenze globali e da un’approvazione rilevante in Giappone.

Intanto, l’introduzione di prodotti legati all’intelligenza artificiale ha rafforzato l’attrattività della piattaforma. Infine, l’utilità di BNB rimane centrale: lo staking fino all’8% e il meccanismo di burn (che ha supportato una crescita del +243% da inizio anno) continuano ad attirare liquidità istituzionale.

Invece, il secondo trend riguarda la riserva strategica di criptovalute degli Stati Uniti, che ha iniziato a mostrare segnali rialzisti. L’acquisto di Bitcoin da 130 milioni di dollari da parte di Metaplanet si inserisce in una narrativa geopolitica in evoluzione, sostenuta da spinte legislative e dalla retorica pro-BTC di parte del panorama politico.

Dunque, sebbene la capitalizzazione totale sia scesa del 22,53% negli ultimi 30 giorni, l’aumento del volume (+7%) suggerisce un interesse crescente verso BTC come bene di riserva sovrano.

Infine, il terzo trend è legato allo standard ISO 20022, ha generato attenzione verso chain come XRP e Stellar.

In particolare, la migrazione SWIFT del 22 novembre ha rafforzato l’idea che l’interoperabilità dei pagamenti sia destinata a diventare un tema dominante. Tuttavia, il rallentamento delle performance indica una narrativa temporaneamente stanca, pur restando fondamentale nel collegamento tra TradFi e DeFi.

Le crypto con il miglior potenziale nelle prossime settimane

La ricerca di asset capaci di sovraperformare nel breve termine ha messo in evidenza tre progetti principali: Hemi, IOST e Golem.

Ognuno di questi asset presenta caratteristiche tecniche e narrative in grado di attrarre capitali in un periodo in cui la prudenza degli investitori domina il mercato.

In particolare, Hemi ha registrato un incremento del 23,56% nelle ultime 24 ore, favorito dall’integrazione della rete all’interno di Binance.

Infatti, l’avvio del modello economico basato sulla distribuzione delle commissioni, combinato con un meccanismo di burn e ricompense collegate ai rendimenti di Bitcoin, rappresenta un punto di forza significativo.

Tra i fattori positivi emergono:

Utilità multi-chain (Ethereum, Solana).

Modello deflazionistico.

Partnership con Gamma Strategies.

Interesse istituzionale per Bitcoin DeFi.

Invece, i rischi principali riguardano l’elevata dipendenza dal prezzo di BTC e la necessità di un’adozione costante dello staking.

In aggiunta, IOST ha ottenuto un incremento del 22% grazie all’investimento strategico da 21 milioni di dollari destinato allo sviluppo della sua infrastruttura RWA. Inoltre, il rialzo del volume del 760% e la rottura del trend ribassista indicano un rinnovato interesse istituzionale.

Dunque, i vantaggi del progetto includono:

Allineamento alla narrativa RWA.

Forte sostegno finanziario.

Potenziale ritorno ai massimi del 2025.

Al contrario, tra i fattori negativi si distinguono la concorrenza crescente e la volatilità tipica delle small-cap.

Infine, Golem beneficia del lancio del livello dati Arkiv, in linea con la domanda crescente di potenza computazionale decentralizzata. Inoltre, l’aumento del volume del 501% mostra un interesse speculativo significativo.

Dunque, gli elementi favorevoli per le performance di Golem sono:

Utilità concreta nel settore AI.

Capitalizzazione relativamente bassa.

Interesse degli sviluppatori.

Invece, tra i rischi è possibile individuare la concorrenza nel settore del calcolo AI e la natura ciclica della domanda di infrastrutture decentralizzate.

Bitcoin Hyper: un’alternativa emergente a bassa capitalizzazione

Bitcoin Hyper è una soluzione Layer-2 costruita per migliorare velocità e costi delle transazioni Bitcoin, utilizzando la Solana Virtual Machine per garantire prestazioni elevate senza rinunciare alla sicurezza della rete principale.

Grazie ad una prevendita da oltre 28 milioni di dollari raccolti, il progetto ha attirato attenzione grazie alla struttura tecnica efficiente e alla possibilità di staking immediato del token HYPER.

In particolare, il funzionamento si basa sul blocco dei BTC su un bridge e sulla creazione di equivalenti wrapped sulla Layer-2, che possono poi essere riportati in sicurezza sulla mainnet.

Caratteristiche principali di Bitcoin Hyper:

Rete Layer-2 su Bitcoin con SVM Funzionamento Bridge BTC → token wrapped su L2 Utilizzo token Commissioni, staking, governance futura Raccolta presale Oltre 28 milioni di dollari Obiettivo Velocizzare e rendere meno costose le transazioni BTC

In generale, questo progetto ha generato una domanda di mercato elevata, attirando l’attenzione di numerosi influencer crypto.

Il progetto potrebbe beneficiare di una rotazione verso asset emergenti in un mercato dominato da incertezza e sentiment negativo.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.