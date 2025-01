Le migliori crypto presale del 2025: i token ad alto potenziale

Le crypto presale sono uno degli argomenti più gettonati del momento. Infatti, per gli appassionati di criptovalute, questo segmento non è composto unicamente dai grandi player di settore, come potrebbero esserlo Bitcoin ed Ethereum. Queste sono consolidate e conosciute anche da chi non opera nel settore, dato il loro prezzo particolarmente elevato. Esistono però tanti altri token e, tra questi, ve ne sono anche di potenzialmente redditizi, venduti tramite la formula di prevendita. Le crypto presale consentono di scoprire queste criptovalute prima che raggiungano fama e investitori istituzionali, accedendo agli asset ancor prima che siano quotati sugli exchange.

Per dare subito un’occhiata alle migliori presale crypto che abbiamo selezionato per il 2025 potete consultare la tabella riassuntiva in basso, con le crypto dal potenziale più elevato. Le vedremo in maggior dettaglio, con applicazioni tecnologiche e funzionalità nel corso della notra analisi.

Cos’è una presale crypto?

Le prevendite di criptovalute sono rivolte agli investitori speculativi che desiderano esporsi a nuovi progetti, concetti e progressi tecnologici nel settore. Gli investitori nelle presale crypto acquistano un token appena creato, spesso costruito su una blockchain consolidata come Ethereum o Solana. Quelli acquistati non saranno scambiati pubblicamente fino alla fine della prevendita, un processo che può richiedere diverse settimane o mesi.

Pertanto, partecipare alla presale crypto richiede anche un tempo di attesa per ottenere le crypto acquistate. Questi verranno allocati nel wallet (uno strumento che, sottolineiamo, è diverso da quello per avere documenti personali tramite applicazione, ma dedicato in questo caso ad asset digitali di investimento) dell’acquirente solo alla conclusione della raccolta fondi. Momento in cui i token vengono aggiunti agli exchange decentralizzati ed eventualmente quelli centralizzati. In questo frangente si ottiene un vantaggio rispetto agli altri investitori poiché, solitamente, ottengono una valutazione più alta rispetto al prezzo d’acquisto.

Quali sono i vantaggi di investire in una prevendita di criptovalute

Il vantaggio principale di partecipare alle crypto presale è che gli investimenti vengono effettuati in una fase che precede la quotazione, a un prezzo d’acquisto ridotto. È molto simile all’investire in una nuova startup o in un’offerta pubblica iniziale (IPO) di azioni. In altre parole, gli investitori nelle prevendite spesso acquistano token con una capitalizzazione di mercato più bassa.

Il prezzo della presale non è fisso, ma aumenta lentamente con scatti programmati, favorendo i partecipanti che decidono di entrare nel progetto in maniera anticipata. Tuttavia, è al momento della quotazione, ovvero al termine della prevendita, che il prezzo potrebbe vedere una crescita esponenziale, anche centinaia di volte superiore al costo iniziale.

L’idea è che i progetti delle prevendite crescano nel tempo, raggiungano nuovi traguardi e aumenti di conseguenza anche l’adozione di massa. Questo potrebbe tradursi in un prezzo più alto. Basti pensare alla prevendita di Ethereum che iniziò a 0,31$. Da allora, ETH ha raggiunto un massimo storico di quasi 4.600$.

Staking e vantaggi

Inoltre, molte presale offrono anche potenzialità di staking. Con il termine si fa riferimento al blocco dei propri token, una procedura che consente di ottenere due vantaggi differenti. Il primo è quello di avere un rendimento annuo con percentuale dinamica (dettata dalla grandezza del pool di staking, ovvero quante unità sono state bloccate da chi partecipa alla presale). Il secondo vantaggio è dato dalla possibilità di mantenere alto il prezzo del token. Piazzare in staking i token è una procedura che sempre più investitori che partecipano alle crypto presale mettono in atto.

Migliori presale crypto: analisi dettagliata dei token

Con un’idea più chiara in merito a cosa sia una crypto presale, possiamo vedere quali sono le criptovalute del momento che rientrano in questa categoria. Si tratta di token ad alto potenziale, ognuno con caratteristiche proprie ma facenti parte della nicchia delle meme coin, un settore con alta capitalizzazione di mercato, superiore ai 100 miliardi di dollari, e in continua espansione.

Wall Street Pepe (WEPE)

Wall Street Pepe si è rapidamente imposta come crypto presale del 2025. Il progetto ha raccolto al momento della stesura del nostro articolo oltre 57 milioni di dollari. Una cifra sorprendente ma che ha una spiegazione lampante se si analizzano le basi del progetto. Basato su un sistema innovativo, WEPE punta a ridefinire il panorama delle criptovalute offrendo soluzioni concrete per i piccoli investitori, spesso messi in ombra dalle grandi balene (o whale) del settore. Non bisogna poi dimenticare che utilizza come “volto” del progetto l’iconico meme di Pepe the Frog, la rana già resa popolare da token ad alta capitalizzazione di mercato come PEPE.

Il token nativo WEPE rappresenta il biglietto d’ingresso per una community esclusiva che si prefigge di ridistribuire il potere all’interno del mercato crypto. Grazie a strumenti avanzati, analisi approfondite e alpha calls – segnali e strategie che permettono di identificare opportunità nelle criptovalute emergenti – Wall Street Pepe mira a democratizzare il mercato e fornire ai suoi membri un vantaggio competitivo. Il progetto si fonda su un principio chiave: l’unione dei piccoli investitori può contrastare il dominio delle whale.

Grazie al suo approccio rivoluzionario e alla solidità della sua base di sostenitori, Wall Street Pepe non si limita a cavalcare l’onda delle meme coin, ma si presenta come un punto di svolta nel settore. La crescente richiesta di progetti che coniughino valore intrinseco e accessibilità sta posizionando Wall Street Pepe come una delle iniziative più interessanti per chi desidera capitalizzare sulle nuove tendenze del mercato crypto. Con il supporto di una community sempre più forte, questo progetto potrebbe davvero riscrivere le regole del gioco nei prossimi anni. Per seguire Wall Street Pepe e la sua prevendita è possibile partecipare alle discussioni sul canale Telegram e la pagina social X.

Caratteristiche chiave

Presale con oltre 57 milioni di dollari già raccolti

I detentori di WEPE ottengono segnalazioni alpha

Audit di sicurezza di Coinsult e SolidProof

Solaxy (SOLX)

La presale crypto di Solaxy punta a immettere sul mercato il token SOLX, il cui obiettivo è quello di risolvere una volta per tutte i problemi sempre crescenti di congestione e rallentamento della Layer-1 Solana. Quest’ultima si è trovata in acque sempre più mosse da quando il successo travolgente del launchpad Pump.fun ha travolto la blockchain. L’aumento delle transazioni simultanee ha spinto l’attività on-chain a livelli sempre più difficili da gestire, pertanto il team di sviluppo di Solaxy ha ideato la soluzione in questione.

Con un approccio tecnologico avanzato, si presenta come la soluzione definitiva per superare queste sfide. Introducendo la prima Layer-2 per Solana, progettata per ottimizzare le prestazioni della rete e ridurre i “bottleneck”, migliorando così l’esperienza utente. La vera forza di Solaxy risiede nella sua implementazione della tecnologia rollup, un sistema che aggrega le transazioni off-chain, le elabora in modo efficiente e le restituisce alla blockchain principale.

Questo approccio riduce drasticamente la congestione della rete, consentendo a Solana di gestire un volume molto più elevato di transazioni senza compromettere la velocità o l’efficienza. La scalabilità migliorata rende Solaxy un’innovazione particolarmente adatta non solo per il mercato delle meme coin, ma anche per una vasta gamma di asset digitali.

SOLX è il token che alimenta l’intero ecosistema del progetto. Partecipare alla prevendita non è solo un’opportunità per acquistarlo a un prezzo vantaggioso, ma anche per sostenere una tecnologia che potrebbe trasformare il futuro di Solana. Con Solaxy, la blockchain di Solana può rafforzare la sua posizione di leader tecnologico, offrendo una rete più performante, attraente sia per gli investitori retail sia istituzionali. Grazie a questa innovazione, SOLX si prepara a essere uno dei token con il maggior potenziale di crescita per il 2025, offrendo una visione chiara di come Solana possa superare i suoi limiti attuali e consolidare il suo ruolo nel panorama delle blockchain di nuova generazione.

Caratteristiche chiave

Prima Layer-2 per la blockchain Solana

Ricompense di staking superiori al 270%

Compatibilità multi-chain

MIND of Pepe (MIND)

Con la crescita del settore delle intelligenze artificiali (per esempio Google Gemini o ChatGPT) diventa anche sempre più evidente come il trend investa anche le criptovalute. La crypto presale di MIND of Pepe riguarda proprio la commistione di agenti di intelligenza artificiale con il settore delle meme coin. Questa ICO ha ottenuto oltre 1 milione di dollari entro 24 ore dal suo lancio e continua a ricevere un grande supporto da parte della community di trader interessati all’aspetto tecnologico e innovativo del progetto.

Il meme qui utilizzato è quello di Pepe the Frog, ormai vero e proprio simbolo delle meme coin, ma ciò che deve interessare maggiormente gli investitori è l’ambito IA. L’agente del progetto è alimentato da modelli avanzati e integrato con la blockchain, fornendo un valore tangibile al token. MIND of Pepe può analizzare piattaforme social come X e Telegram, identificando opportunità di mercato significative per tutti i possessori di MIND.

L’agente IA è progettato per migliorare continuamente grazie all’integrazione diretta tra wallet blockchain e dApp. MIND non si limita a osservare il mercato ma partecipa attivamente, influenzando le dinamiche di trading e lanciando token esclusivi a cui gli investitori hanno accesso anticipato. Durante la presale il prezzo continuerà a salire, quindi a trarre il maggior profitto sono i primi che entrano nel progetto al prezzo migliore. Data la crescente trazione social di MIND of Pepe, non è escluso che la presale si concluda prima del previsto, all’esaurimento della fornitura allocata per la prevendita. Agire immediatamente, quindi, è un imperativo per gli appassionati di tecnologia.

Caratteristiche chiave

Agente IA che possiede un proprio wallet e interagisce sui social

Crea token esclusivi per gli investitori in MIND

Ricompense di staking superiori al 650%

Best Wallet Token (BEST)

Nella selezione delle migliori crypto presale non poteva mancarne una che permettesse di accedere a gran parte delle prevendite del momento in maniera sicura, offrendo ulteriori vantaggi per gli investitori. Si tratta del token nativo della piattaforma Best Wallet: BEST.

Il wallet non-custodial per smarthpone Android e iOS, Best Wallet, è una delle soluzioni più utilizzate per la gestione delle proprie criptovalute e con l’integrazione di BEST, i possessori contribuiscono al consolidamento del progetto. Acquistandolo in prevendita, ci si assicura l’entrata a un prezzo vantaggioso, con dei vantaggi innegabili come sconti sulle commissioni di trading e le conversioni cross-chain, nonché un accesso preferenziale a presale esclusive nella loro “fase 0”. Con l’aggiunta di partnership strategiche con piattaforme iGaming, possedere BEST diventa sempre più redditizio nel 2025.

Al di là di tutti questi vantaggi, vale la pena ricordare che il token di questa crypto presale è anche di natura speculativa, quindi, con la quotazione sugli exchange, gli investitori che vogliono trarne un profitto legato all’apprezzamento dovuto al listing, potranno avere potenziali ritorni in tal senso, soprattutto se consideriamo che questo ha un prezzo attuale di 0,0237$. Un costo d’entrata ancora molto basso.

La piattaforma Best Wallet, disponendo della sezione Upcoming Tokens, permette di partecipare anche in modo sicuro a molte delle presale crypto del momento, facilitando così la selezione dei token per i trader più inesperti e garantendo meccanismi di sicurezza che evitano di incappare in siti scam che si spacciano per le prevendite originali.

Caratteristiche chiave

Token integrato nel sistema di Best Wallet

Accesso alla fase 0 delle presale per i detentori di BEST

Partnership con piattaforme iGaming per benefici aggiuntivi

Meme Index (MEMEX)

Meme Index introduce un paradigma innovativo nel mondo delle criptovalute, offrendo agli investitori un approccio strutturato e diversificato al volatile mercato delle meme coin. Tramite la creazione di indici decentralizzati (o anche detti “panieri), il progetto mira a mitigare i rischi intrinseci di questo segmento, fornendo una soluzione scalabile e trasparente.

Il token nativo MEMEX è il cuore di questa crypto presale, dal momento che possedendolo, gli investitori possono accedere ai quattro panieri principali, ma non solo. Si ottiene anche il diritto di governance, per partecipare alle decisioni che riguardano la composizione dei panieri. Una caratteristica che rende Meme Index non solo un progetto in cui investire, ma anche una community a cui partecipare attivamente.

Le prospettive per il 2025 sono decisamente positive dal momento che le meme coin stanno vivendo un periodo di crescente popolarità e l’approccio di Meme Index può innescare una forte domanda per il token, soprattutto da parte di investitori istituzionali che vogliono accedere al complesso mercato delle meme coin in maniera semplificata. I quattro panieri proposti sono: Meme Titan Index, Meme Moonshot Index, Meme Midcap Index e Meme Frenzy Index. Ognuno di questi composto da differenti token, con diversa capitalizzazione di mercato, prezzi e anche opportunità di crescita.

Sostanzialmente, gli investitori possono scegliere in quale paniere investire, in base alla propria tolleranza al rischio. Se Meme Titan Index, per esempio, ha rischi molto bassi poiché include i giganti del settore come DOGE e SHIB, il paniere Meme Frenzy Index sarà molto più rischioso ma anche, in potenza, il più redditizio dei quattro.

Caratteristiche chiave

Esposizione diretta alle meme coin per tutti i trader

Panieri differenziati in base alla tolleranza al rischio

Token di governance per votare sulle meme coin incluse negli indici

Come acquistare le criptovalute in prevendita

Abbiamo visto quali sono le migliori crypto presale del 2025 ma c’è ancora da chiarire come si possa partecipare a questi progetti. In realtà, è un’operazione estremamente semplice dati alcuni strumenti di base che bisogna possedere, ovvero:

Un wallet

Criptovalute (o carta di credito)

Per quanto concerne il wallet, ne esistono di innumerevoli ma bisogna assicurarsi che quello scelto sia compatibile con la presale crypto su cui si intende investire. Tra quelli più gettonati troviamo Metamask e Best Wallet, quest’ultimo particolarmente conveniente per chi vuole fare investimenti tramite il proprio smartphone. Creare un account e configurarlo richiede poco tempo, dopodiché sarete già pronti per acquistare criptovalute tramite il DEX di Best Wallet.

Per ottenere le criptovalute in prevendita, avrete poi bisogno di fondi, utilizzati per l’acquisto delle stesse. Anche in questo caso, bisogna verificare le crypto supportate (generalmente USDT, ETH o BNB). Con Best Wallet è possibile acquistarle direttamente dall’applicazione, quindi non dovrete cercarle su exchange esterni, pertanto è il corso d’azione consigliato, soprattutto per i trader più inesperti che si stanno affacciando ora a questo mondo.

In alternativa, potete utilizzare in alcuni casi anche una carta di credito, eliminando così la necessità di convertire un importo in crypto e poi eseguire l’acquisto dei token in prevendita. La scelta finale, in questo caso, spetta unicamente a voi.

Come abbiamo scelto le presale crypto: fattori da considerare

Prima di selezionare le crypto presale abbiamo eseguito un’attenta analisi di fattori cruciali. I fattori che trovate in basso sono i punti essenziali che anche gli investitori dovrebbero valutare prima di effettuare qualsiasi investimento e vanno quindi tenuti debitamente in considerazione.

Affidabilità del team di sviluppo : ovvero le credenziali degli sviluppatori che hanno messo in piedi il progetto. Se ne può valutare l’esperienza e se hanno già lanciato criptovalute di successo.

: ovvero le credenziali degli sviluppatori che hanno messo in piedi il progetto. Se ne può valutare l’esperienza e se hanno già lanciato criptovalute di successo. Finalità del progetto : in sostanza quali problemi vuole risolvere e quali soluzioni propone. Un progetto che ha potenziale deve essere immediatamente comprensibile e aprire scenari futuri di scalabilità.

: in sostanza quali problemi vuole risolvere e quali soluzioni propone. Un progetto che ha potenziale deve essere immediatamente comprensibile e aprire scenari futuri di scalabilità. Community : soprattutto quando si parla di meme coin, ovvero i token più scherzosi. La community è un fattore cruciale perché aiuta a spingere il progetto, raggiungendo investitori in diversi spazi e ambiti, alimentando il clamore mediatico e la presenza sui social.

: soprattutto quando si parla di meme coin, ovvero i token più scherzosi. La community è un fattore cruciale perché aiuta a spingere il progetto, raggiungendo investitori in diversi spazi e ambiti, alimentando il clamore mediatico e la presenza sui social. Sicurezza e verifiche: si sente sempre più parlare di scam, truffe e rug-pull, tanto che il settore delle criptovalute viene da alcuni evitato per questi sfortunati eventi. Se da un lato è impossibile prevedere l’andamento sui mercati, dall’altro è perfettamente possibile evitare incidenti di questo tipo, verificando accuratamente che i progetti abbiano smart contract verificati e che non vi siano campanelli d’allarme.

Quali sono i rischi nel comprare crypto in presale?

Anche le migliori prevendite di criptovalute comportano, inevitabilmente, dei rischi. Come accennato, le prevendite offrono accesso a progetti nuovi e non ancora del tutto consolidati. La tecnologia proposta, per quanto allettante, potrebbe non spiccare il volo. Inoltre, un altro progetto simile potrebbe arrivare sul mercato prima, superando la concorrenza.

È importante sottolineare che il valore dei token in prevendita dipende da questi fattori. Se il processo di sviluppo subisce ritardi, il prezzo del token potrebbe crollare. Esistono poi rischi di mercato più ampi, come la maggior parte dei token che perde valore durante i mercati ribassisti.

Un mercato ribassista è un periodo prolungato in cui il sentimento generale è negativo, con una forte pressione di vendita. Lanciare un token in prevendita durante un mercato ribassista può essere disastroso. Il 2025 si preannuncia però come un ottimo anno per le crypto, soprattutto se consideriamo che l’evento di halving di Bitcoin ha già avuto luogo nel 2024 e si prospetta quindi una spinta per la principale criptovaluta, a cui generalmente segue un sentimento rialzista prolungato.

Evitare le truffe

Al netto della resa sui mercati, bisogna anche ricordare che le prevendite possono rivelarsi delle truffe. Le crypto presale da noi prese in considerazione, come già detto, hanno smart contract verificati da aziende di audit come Coinsult e SolidProof, quindi non hanno falle da questo punto di vista.

Per investimenti alternativi in presale non valutate da esperti, però, bisogna tenere a mente che alcuni progetti hanno team anonimi, cosa impensabile nel mondo della finanza tradizionale. Il prodotto proposto potrebbe non esistere, lasciando gli acquirenti di prevendita con token privi di valore. Il team dietro il progetto potrebbe vendere in massa la propria fornitura di token una volta avviata la negoziazione, con effetti devastanti sul prezzo. I principianti devono essere consapevoli dei rischi sopra menzionati prima di procedere.

Conclusioni: crypto presale in breve

Investire in presale crypto è semplice, soprattutto quando i progetti sono ben strutturati, con una roadmap chiara e prospettive di crescita allettanti. Esistono indubbiamente dei rischi che vanno valutati e che non possono essere completamente eliminati dall’equazione. Per questo, prima di investire qualsiasi somma è buona norma informarsi attentamente sul progetto e analizzarne tutti gli aspetti principali. Partendo dalle nostre analisi, potete visitare i siti ufficiali e verificare con cura i dettagli delle presale.

Token come WEPE, SOLX e MIND sono progetti ad alto potenziale grazie alle innovazioni che apportano al mondo delle meme coin ma non bisogna sottovalutare nemmeno progetti del calibro di BEST e MEMEX. Ce n’è per tutti i gusti e anche per tutte le tolleranze al rischio.

Domande frequenti sulle prevendite crypto

Per concludere, rispondiamo alle domande più frequenti da parte degli investitori che si avvicinano al tema di prevendite di criptovalute.

Cosa sono le crypto presale?

Le crypto presale sono progetti in fase di finanziamento che prevedono l’uso di un token nativo per il funzionamento di meccanismi che possono essere comunitari, tecnologici, di risoluzione problemi legati alle blockchain e simili. Sostanzialmente, i team di sviluppo di questi progetti lanciano la loro idea sul mercato, ottenendo fondi dagli investitori che ritengono i progetti promettenti. Per il loro sostegno, i trader ottengono token nativi del progetto. Non essendo quotati sugli exchange, l’acquisto è incentivato dal prezzo estremamente basso, con la possibilità di apprezzamento al listing e un ritorno per tutti i primi investitori.

Cosa significa “ICO”?

Il termine ICO è un acronimo che viene dall’inglese Initial Coin Offering, ed è un procedimento tramite il quale una startup, una compagnia o un team di sviluppo cerca finanziatori per vendere una nuova criptovaluta associata a un progetto. ICO è quindi un sinonimo di prevendita o presale.

Vale la pena investire in presale di criptovalute

Le presale crypto, come abbiamo avuto modo di vedere in maniera esaustiva, hanno dei vantaggi innegabili. Per riassumere in breve: le prevendita permettono agli investitori di accedere a un token non ancora lanciato sul mercato a un prezzo più basso rispetto a quello della potenziale quotazione. In questo modo, al listing sugli exchange il token può avere una crescita in seguito alla richiesta da parte degli investitori istituzionali che non hanno avuto precedente esposizione al trend e alla criptovaluta. L’apprezzamento, comporta di fatto una crescita del valore dell’asset nel proprio wallet, concretizzando le potenzialità di ritorni.

Qual è la crypto presale di maggior successo?

Al momento, la criptovaluta che in presale sta avendo maggior successo è Wall Street Pepe, che ha raccolto più di 57 milioni di dollari in finanziamenti. Un traguardo che continua a spostare in alto l’asticella della definizione di “successo” per le prevendite crypto.

